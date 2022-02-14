Windows как операционная система славится своей открытостью и возможностями для кастомизации. У этого есть как плюсы, так и минусы: компьютер становится более уязвим для вирусов, но с другой стороны у пользователя есть большая свобода действий.
К возможностям, которые предоставляет открытость ОС, относится и просмотр пароля сети Wi-Fi, к которой компьютер подключен в данный момент. Посмотреть пароль именно в системе может понадобиться, если, например, вы его просто забыли, или даже вообще не знаете. Скажем, в гостях или общественном месте вы сможете дать пароль своему другу без необходимости спрашивать об этом хозяина дома или администратора.
Чтобы посмотреть пароль Wi-Fi-сети, к которой подключен ПК или ноутбук под управлением Windows 10 или 11, нужно сделать следующее:
- Откройте «Панель управления» → «Сеть и интернет» (её можно найти через поиск на панели задач)
- Выберите «Центр управления сетями и общим доступом»
- В открывшемся окне нажмите на имя Wi-Fi-сети, написанное синим шрифтом, и выберите «Свойства беспроводной сети»
- Другой вариант: открыть страницу Wi-Fi-сети из «Параметров» и нажать «Свойства»; или же щелкните правой кнопкой мыши по значку Wi-Fi в панели задач и выберите «Открыть параметры сети и интернет»
- На вкладке «Безопасность» нажмите галочку «Показать пароль».
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пароль увидеть ? Если да, то это проще и быстрее.