

В Лондоне началось публичное расследование по поводу незаконных приговоров сотрудникам почтовой службы, которые им вынес компьютер. Об этом рассказали в Euronews.



Речь идет об IT-системе под названием Horizon. Она была создана компанией Fujitsu для выявления недостач и злоупотреблений и введена в эксплуатацию на государственной почтовой службе Royal Mail. Система работала там с 2000 по 2014 год и за это время несправедливо обвинила более 700 почтовых сотрудников — большинство были приговорены к крупным штрафам, а некоторые даже попали в тюрьму.



Почтовая служба Великобритании долгие годы считала данные, полученные при помощи Horizon, исключительно надежными. Когда система находила недостачу, руководители Royal Mail пользовались этими сведениями, чтобы обвинять менеджеров региональных филиалов в нечестности и воровстве. Баг в Horizon начал выявляться, когда в апреле 2021 года британский суд углубленно разобрался в делах 39 обвиненных сотрудников и отменил им приговоры. Теперь же оказалось, что пострадавших гораздо больше.



Начатое недавно публичное расследование выявило, что не менее 706 уголовных дел могут быть основаны на ложных данных, предоставленных «заглючившей» Horizon. Но хуже всего тот факт, что в Royal Mail знали о ненадежности системы, однако продолжали её использовать и ломать жизни своим сотрудникам — им выносили обвинительные приговоры за кражу, мошенничество и халатность.



Некоторые из пострадавших от IT-ошибки были преданными служащими почты: например, 69-летний Балджит Сетхи рассказал, что за время своей работы несколько раз отражал вооруженные нападения грабителей на почтовое отделение, а в результате его уволили и лишили пенсии.



На данный момент уже были пересмотрены и отменены 72 приговора почтовым сотрудникам. Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выплатит компенсацию всем пострадавшим от Horizon — в том числе и тем, кого не привлекли по уголовной статье, но всё же ошибочно обязали выплатить штраф в пользу почтовой службы.





