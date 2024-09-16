Как правильно обновиться на iOS 18 в России. Это важно знать каждому





Сегодня для всех желающих выходит большое ежегодное обновление от Apple — iOS 18. Система получила довольно много нововведений даже по сравнению с прошлым годом; чего стоит одна только кастомизация домашнего экрана.



Однако устанавливать iOS 18 и iPadOS 18 просто «в лоб» сразу после релиза будет не совсем дальновидно. В России в последние пару лет сложились свои реалии, которые нужно учитывать; но даже в любой другой стране не помешает «подстелить соломку» на случай, если что-то пойдет не так.



Давайте по порядку.





Резервная копия iOS 17

Копия в iCloud. Этот метод требует меньше движений, происходит в фоновом режиме и не нуждается в компьютере под рукой. Однако есть и минусы: облачная копия содержит далеко не все ваши данные, а лишь те, которые сама Apple считает критически важными. Кроме того, для такого бэкапа почти всегда недостаточно бесплатных 5 Гб пространства, а значит придется покупать подписку. И, наконец, восстанавливать копию из облака можно лишь при наличии стабильного, быстрого и безлимитного интернета, а его может не оказаться в нужный момент.

Этот метод требует меньше движений, происходит в фоновом режиме и не нуждается в компьютере под рукой. Однако есть и минусы: облачная копия содержит далеко не все ваши данные, а лишь те, которые сама Apple считает критически важными. Кроме того, для такого бэкапа почти всегда недостаточно бесплатных 5 Гб пространства, а значит придется покупать подписку. И, наконец, восстанавливать копию из облака можно лишь при наличии стабильного, быстрого и безлимитного интернета, а его может не оказаться в нужный момент. Копия на компьютер. Для неё требуется, собственно, компьютер, и немного больше действий и времени. Однако плюсы, на мой взгляд, перевешивают: локальная копия содержит полный архив ваших данных, включая даже аккаунты и важный кэш, не требует интернета. А еще для отката iOS вам в любом случае понадобится ПК, поэтому было бы логичнее сделать бэкап сразу на нём.

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