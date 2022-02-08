





Наткнулся на Reddit на короткое, но очень залипательное видео. В ролике блогеры из Вьетнама решили создать реплику суперкара Bugatti буквально из подручных материалов.Пару минут ушло на изучение комментариев, где нашелся канал на YouTube с более подробными видео.В закрепленном комментарии автора сообщается, что в этом ролике собраны все предыдущие видео из первого этапа изготовления «суперкара».Сейчас блогеры приступили ко второму этапу, в рамках которого работают над интерьером самодельного авто.