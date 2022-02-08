Наткнулся на Reddit на короткое, но очень залипательное видео. В ролике блогеры из Вьетнама решили создать реплику суперкара Bugatti буквально из подручных материалов.



Пару минут ушло на изучение комментариев, где нашелся канал на YouTube с более подробными видео.



В закрепленном комментарии автора сообщается, что в этом ролике собраны все предыдущие видео из первого этапа изготовления «суперкара».



Сейчас блогеры приступили ко второму этапу, в рамках которого работают над интерьером самодельного авто.


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