



Российские власти собираются законодательно предусмотреть «период охлаждения» для платных подписок. Пользователь сервиса сможет получить возврат денег, если оформил подписку, но не пользовался ею.



Эту норму разрабатывают Министерство экономики, Министерство цифрового развития, Центробанк и Роспотребнадзор при содействии «Сбера», «Яндекса», Ozon, Wildberries и МТС. Компании, предлагающие россиянам подписки за цифровые услуги, высказали свои предложения, которые могут быть учтены при подготовке документа.



Российское законодательство уже позволяет потребителю в любой момент отказаться от какой-либо услуги и получить возврат уплаченных за неё средств за вычетом той суммы, которая была потрачена исполнителем (и эту сумму он должен как-то обосновать). В финансовой сфере введён «период охлаждения» — срок, в течение которого клиент может отказаться от услуги (например, страхования) и получить полный или частичный возврат.



Предполагается, что по аналогии с нормой, принятой в финансовой сфере, пользователям цифровых услуг будет предоставляться 14 дней на отказ от подписки. Средства будут возвращены полностью при условии, если человек не пользовался включёнными в подписку услугами.



Некоторые эксперты полагают, что эта норма избыточна, поскольку сервисы и так предоставляют своим пользователям пробную подписку, за которую не нужно платить. Кроме того, компании часто идут навстречу потребителям и возвращают плату за ненужную подписку по требованию. Другие игроки рынка, наоборот, полагают, что новый закон защитит россиян от недобросовестных действий компаний, которые навязывают свои услуги (в том числе убеждая людей бесплатно оформить подписку на определённый срок, по прошествии которого с их счёта списывается полная стоимость подписки). Кроме того, такая норма позволит людям без проблем возвращать деньги, за подписки оформленные без их ведома (например, с помощью wap-скриптов со списанием платы со счёта мобильного телефона).







