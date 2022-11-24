Как сделать яркость экрана меньше минимальной на iPhone и Android





Смартфоны настолько плотно вошли в нашу жизнь, что потребность «заседать» в нём может возникнуть в любое время суток. Если делать это в темное время суток, могут быстро уставать глаза; даже на минимальной яркости смартфон порой слепит экраном. Это можно исправить.





На iPhone

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

В блоке «Зрение» выберите пункт «Дисплей и размер текста»

Найдите тумблер «Понижение точки белого» и включите его

Отрегулируйте яркость до комфортного уровня.

Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»

В блоке «Основные» выберите «Быстрая команда»

Установите галочку на «Понижение точки белого».

На Android

Откройте «Настройки» → «Спец.возможности»

Включите тумблер «Дополнительное уменьшение яркости»

Нажмите на эту строку и отрегулируйте уровень затемнения до комфортного уровня.

Чтобы понизить яркость ниже минимальной на iOS или iPadOS, нужно сделать следующее:Теперь экран не слепит вас даже в полной темноте. Кстати, можно настроить эту функцию на быстрый доступ, чтобы не искать её каждый раз в недрах настроек. Для этого:Теперь вы можете быстро понижать яркость ночью тройным нажатием на кнопку питания.Чтобы понизить яркость ниже минимальной на Android-смартфоне, сделайте следующее:Теперь смартфон приглушает яркие оттенки и не слепит дисплеем. Чтобы иметь быстрый доступ к этой функции, на этом же экране включите тумблер «Быстрый запуск дополнительного уменьшения яркости» и просмотрите инструкцию.Отметим, что в зависимости от фирменной оболочки вашего Android-смартфона эта функция может называться немного иначе.