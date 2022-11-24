Android iPhone Гайды

Как сделать яркость экрана меньше минимальной на iPhone и Android

Олег

Яркость

Смартфоны настолько плотно вошли в нашу жизнь, что потребность «заседать» в нём может возникнуть в любое время суток. Если делать это в темное время суток, могут быстро уставать глаза; даже на минимальной яркости смартфон порой слепит экраном. Это можно исправить.

На iPhone

Чтобы понизить яркость ниже минимальной на iOS или iPadOS, нужно сделать следующее:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В блоке «Зрение» выберите пункт «Дисплей и размер текста»
  • Найдите тумблер «Понижение точки белого» и включите его
  • Отрегулируйте яркость до комфортного уровня.
iPhone

Теперь экран не слепит вас даже в полной темноте. Кстати, можно настроить эту функцию на быстрый доступ, чтобы не искать её каждый раз в недрах настроек. Для этого:
  • Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
  • В блоке «Основные» выберите «Быстрая команда»
  • Установите галочку на «Понижение точки белого».
iPhone

Готово! Теперь вы можете быстро понижать яркость ночью тройным нажатием на кнопку питания.

На Android

Чтобы понизить яркость ниже минимальной на Android-смартфоне, сделайте следующее:
  • Откройте «Настройки» → «Спец.возможности»
  • Включите тумблер «Дополнительное уменьшение яркости»
  • Нажмите на эту строку и отрегулируйте уровень затемнения до комфортного уровня.
Android

Теперь смартфон приглушает яркие оттенки и не слепит дисплеем. Чтобы иметь быстрый доступ к этой функции, на этом же экране включите тумблер «Быстрый запуск дополнительного уменьшения яркости» и просмотрите инструкцию.  

Android

Отметим, что в зависимости от фирменной оболочки вашего Android-смартфона эта функция может называться немного иначе. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как добавить эмодзи рядом с часами на iPhone. И +100 к настроению
Как поднять яркость выше максимальной на Android-смартфоне
10 способов ускорить повседневные задачи на iPhone. Очень удобно!

Рекомендации

Рекомендации

«Сбербанк» рассказал, почему лучше получать пластиковую карту без имени владельца
Как скачать видео с YouTube, Instagram*, TikTok и других популярных сервисов с помощью Telegram
«Яндекс.Такси» снизило цены. Водители недовольны и думают, как схитрить
AliExpress очень расстроил россиян. Ждем и надеемся, что всё изменится

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+9
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
Весь смысл функции в том, чтобы не мешать засыпать рядом лежащему человеку пока вы листаете мемчики. Пользуюсь со времен iPhone 4S.
час назад в 11:03
#