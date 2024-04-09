Как сменить иконку и название нового приложения Тинькофф на iOS

Артем
кегыкншынеш.jpg

В App Store появилась новая версия приложения Тинькофф Банка. Она в точности повторяет функции старой версии, но отличается иконкой и названием. Главный редактор iGuides Георгий Лямин в своем Telegram-канале рассказал, как сменить название и изображения ярлычка за пару минут.

Чтобы все было по красоте, достаточно скачать на свой смартфон изображение для будущей иконки (можно взять старую или новую версию) и воспользоваться встроенным приложением «Команды» на вашем айфоне. 

  • Заходим в приложение «Команды»;
  • Жмём «+» в правом верхнем углу;
  • Затем пункт «Открыть приложение»;
  • Тапаем на «Приложение» и выбираем «Т-Помощь»;
  • Готово.

ферофкеое.png

Также можно скачать эту готовую команду и пропустить выше описанные действия.

Теперь добавляем ярлык на домашний экран:

  • Удерживаем кнопку команды «Т-Помощь»;
  • Выбираем «Поделиться»;
  • Затем «На экран Домой»;
  • Далее прописываем имя и выбираем иконку;
  • Добавить.

ф5гфукегфкег.png

Теперь на главном экране появится ярлык с привычным названием и картинкой. Таким образом можно создавать кастомные иконки для любых приложений.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+65
foryoumyrain
Это конечно может и прикольно. Но нахрена? Главное чтобы приложение работало, а какая у него иконка абсолютно не важно!
2 часа назад в 14:33
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