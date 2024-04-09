Как сменить иконку и название нового приложения Тинькофф на iOS

В App Store появилась новая версия приложения Тинькофф Банка. Она в точности повторяет функции старой версии, но отличается иконкой и названием. Главный редактор iGuides Георгий Лямин в своем Telegram-канале рассказал, как сменить название и изображения ярлычка за пару минут.
Чтобы все было по красоте, достаточно скачать на свой смартфон изображение для будущей иконки (можно взять старую или новую версию) и воспользоваться встроенным приложением «Команды» на вашем айфоне.
- Заходим в приложение «Команды»;
- Жмём «+» в правом верхнем углу;
- Затем пункт «Открыть приложение»;
- Тапаем на «Приложение» и выбираем «Т-Помощь»;
- Готово.
Также можно скачать эту готовую команду и пропустить выше описанные действия.
Теперь добавляем ярлык на домашний экран:
- Удерживаем кнопку команды «Т-Помощь»;
- Выбираем «Поделиться»;
- Затем «На экран Домой»;
- Далее прописываем имя и выбираем иконку;
- Добавить.
Теперь на главном экране появится ярлык с привычным названием и картинкой. Таким образом можно создавать кастомные иконки для любых приложений.