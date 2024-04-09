Тинькофф Банк снова в App Store. Качайте, пока не удалили

Артем
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Теперь приложение называется «T-Помощь» и, скорее всего, скоро будет удалено из цифрового магазина.

Также при входе в старое приложение, пользователям сообщают, что версия становится неактуальной и требует обновления. Ниже расположена ссылка по которой можно скачать свежую версию банковского приложения.

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Скачать «T-Помощь» в App Store
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Источник:
App Store
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