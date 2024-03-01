«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка

Олег

Тинькофф


«Тинькофф» объявил о запуске новой опции — группе «Тинькофф Защиты» быстрого реагирования. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Согласно источнику, основной целью нововведения является защита клиентов от телефонных мошенников. Когда банк видит подозрительную операцию, он приостанавливает ее и звонит клиенту, чтобы предостеречь и рассказать о мошеннических схемах. Однако в последнее время встречаются очень умело «обработанные» клиенты, которые упрямятся и не верят представителю банка.

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Чтобы вытащить таких людей из лап мошенников и их социальной инженерии, банк принял решение высылать к клиенту бригаду сотрудников.

«На встрече сотрудники вживую и с примерами в личной беседе рассказывают, как устроена схема, в которую мошенники пытались втянуть жертву», — «Тинькофф». 

Банк сообщает, что нововведение уже показало себя отлично — в 95% случаев бригаде удается переубедить клиента отменить перевод и мошенники остаются с носом. 

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Источник:
Тинькофф
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Комментарии

+880
Paspartu
В итоге приходит две бригады, и хз кто из них мошенник
Сегодня в 13:40
#
+644
jkttim Paspartu
🤣😂 опередил
Сегодня в 13:43
#
tellurian
+1951
tellurian Paspartu
И устраивают махач между собой перед глазами клиента :)
Сегодня в 14:02
#
fly666666
+500
fly666666
Знакомому на днях позвонили типа мтс заканчивается договор,он им два смс-кода с госуслуг сказал.Акк госуслуг вернул спустя пару дней через мфц.По логам госуслуг они шарились в бюро кред.историй.Деньги вроде целые.Вопрос:где подстава?
Сегодня в 14:09
#
Chimone Arika
+209
Chimone Arika fly666666
Вы же сами ответили: он им сам сказал
Сегодня в 14:45
#
tellurian
+1951
tellurian fly666666
Подстава в том, что они могли скопировать много разных данных его.
Для чего он им код говорил? 🤦‍♂️
2 часа назад в 15:08
#
fly666666
+500
fly666666 tellurian
Ну говорит всякие разводы знал,а это что-то новое для него.Акк в их распоряжении был пару дней.Мож кредисторию смотрели,что она благополучная и в перспективе можно на его перс.данные кредитов взять?Как это предотвратить или проверить что уже оформили?Может есть какой-то алгоритм официальный в случае компроментации акка госуслуг
2 часа назад в 15:46
#
tellurian
+1951
tellurian fly666666
Через бюро кредитных историй узнать есть ли кредиты или через банк.
час назад в 16:17
#
tellurian
+1951
tellurian fly666666
Мне тоже дважды звонили у вас заканчивается срок действия договора с оператором. Чуть не повёлся.
час назад в 16:47
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