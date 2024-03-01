«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка



«Тинькофф» объявил о запуске новой опции — группе «Тинькофф Защиты» быстрого реагирования. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.



Согласно источнику, основной целью нововведения является защита клиентов от телефонных мошенников. Когда банк видит подозрительную операцию, он приостанавливает ее и звонит клиенту, чтобы предостеречь и рассказать о мошеннических схемах. Однако в последнее время встречаются очень умело «обработанные» клиенты, которые упрямятся и не верят представителю банка.







Чтобы вытащить таких людей из лап мошенников и их социальной инженерии, банк принял решение высылать к клиенту бригаду сотрудников.





«На встрече сотрудники вживую и с примерами в личной беседе рассказывают, как устроена схема, в которую мошенники пытались втянуть жертву», — «Тинькофф».



Банк сообщает, что нововведение уже показало себя отлично — в 95% случаев бригаде удается переубедить клиента отменить перевод и мошенники остаются с носом.