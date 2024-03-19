Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!



Два российских банка решили создать прямую линию взаимодействия друг с другом, чтобы оперативно решать спорные вопросы и чувствительные ситуации с клиентами. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, пилотное тестирование уже запущено; для него выбрали «самые распространенные, сложные и болезненные для пользователей случаи». Например, ситуации, когда человек по ошибке или опечатке случайно отправил деньги не тому получателю, а также при подозрении на мошенническую активность или же перевод средств без согласия клиента.







Если все перечисленные операции проходят между «Сбером» и «Тинькофф», оба банка будут взаимодействовать напрямую и решать спорные вопросы. Прежде чем мошенник успеет вывести похищенные им средства, банк-участник пилота сможет гораздо быстрее их заблокировать на счете.



Поначалу канал будет использоваться только для обслуживания физлиц-клиентов «желтого» и «зеленого» банков, но в будущем не исключено масштабирование.