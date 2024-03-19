Мошенники взвоют от новой идеи «Сбера» и «Тинькофф». Деньги есть, а получить нельзя!

Олег

Банки


Два российских банка решили создать прямую линию взаимодействия друг с другом, чтобы оперативно решать спорные вопросы и чувствительные ситуации с клиентами. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, пилотное тестирование уже запущено; для него выбрали «самые распространенные, сложные и болезненные для пользователей случаи». Например, ситуации, когда человек по ошибке или опечатке случайно отправил деньги не тому получателю, а также при подозрении на мошенническую активность или же перевод средств без согласия клиента.

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Если все перечисленные операции проходят между «Сбером» и «Тинькофф», оба банка будут взаимодействовать напрямую и решать спорные вопросы. Прежде чем мошенник успеет вывести похищенные им средства, банк-участник пилота сможет гораздо быстрее их заблокировать на счете.

Поначалу канал будет использоваться только для обслуживания физлиц-клиентов «желтого» и «зеленого» банков, но в будущем не исключено масштабирование. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+86
Anatoly076
Ну вот, после того как Тиньков покинул основатель, его приземлили в России с регистрацией в особой экономической зоне дальнего востока на острове Русский. Теперь походу период слияния идет… видимо через 3-5 лет увидим новость о полном поглощении и интерграции! 🤷🏻‍♂️🤪
2 часа назад в 19:40
#
tellurian
–918
tellurian Anatoly076
Вообще, Тиньков сливают с Росбанком. Делает Потанин. В Россию переводятся из-за санкций и чтобы деньги не уводили.
2 часа назад в 20:01
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ierom
+90
ierom
ой)) даже страшно))
2 часа назад в 19:56
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