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Как изменить порядок значков в статус-баре или кнопок в окнах macOS

Олег

macOS


В отличие от iOS и iPadOS, операционная система для Mac предлагает гораздо больше возможностей для кастомизации. О некоторых из них вы можете даже не подозревать.

Например, вы очень просто и быстро можете изменить порядок иконок в статус-баре (верхней строке со значками состояния приложений) или же вовсе убрать что-то оттуда. Вот как это сделать:
  • Зажмите кнопку cmd (command)
  • Потяните значок курсором влево или вправо — иконки начнут сортироваться
  • Потяните значок вертикально вниз — рядом с ним появится серый крестик; если отпустить значок, то он удалится из панели.
macOS

Точно так же можно сортировать кнопки внутри окон приложений. Например, в «Просмотре» можно поменять местами инструменты вверху окна, чтобы конкретные кнопки были всегда под рукой даже в маленьком окне. 

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Комментарии

Alll
+3755
Alll
а можно сменить местами светофор кнопок с левого края в правый? честно, не понимаю почему они там. намного удобнее в этом плане когда они справа.
2 часа назад в 17:53
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+11
Молотков Alll
Сочетанием кнопок надо пользоваться. Свернуть закрыть. И с какой стороны будет все равно
57 минут назад
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