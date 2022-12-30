Как изменить порядок значков в статус-баре или кнопок в окнах macOS

Зажмите кнопку cmd ( command )

( ) Потяните значок курсором влево или вправо — иконки начнут сортироваться

Потяните значок вертикально вниз — рядом с ним появится серый крестик; если отпустить значок, то он удалится из панели.

В отличие от iOS и iPadOS, операционная система для Mac предлагает гораздо больше возможностей для кастомизации. О некоторых из них вы можете даже не подозревать.Например, вы очень просто и быстро можете изменить порядок иконок в статус-баре (верхней строке со значками состояния приложений) или же вовсе убрать что-то оттуда. Вот как это сделать:Точно так же можно сортировать кнопки внутри окон приложений. Например, в «Просмотре» можно поменять местами инструменты вверху окна, чтобы конкретные кнопки были всегда под рукой даже в маленьком окне.