Как управлять с iPhone другими девайсами Apple, находящимися поблизости

Фото: iDB
В iOS предусмотрены различные функции, которые могут быть полезны людям с ограниченными возможностями, однако многие из них вполне применимы для всех. Например, ранее мы рассказывали о тапах по задней крышке, улучшении качества звука при звонке на iPhone и других фишках раздела «Универсальный доступ».
Одной из полезных функций этого раздела является управление одним девайсом Apple при помощи второго. Это может пригодиться, если вы часто смотрите ролики на iPad, при этом занимаясь другими делами и имея под рукой iPhone или Apple Watch. А может быть вы придумаете и другие сценарии — главное, что функциональность доступна всем.
Чтобы включить управление:
Управление работает в следующих условиях:
Вы не сможете управлять с iPad другими устройствами, а также управлять Mac с iPhone или Apple Watch. О дистанционном управлении с Apple Watch подробно мы рассказали вот здесь.
Чтобы каждый раз не проваливаться в настройки универсального доступа, вы можете назначить доступ к устройствам поблизости через двойной или тройной тап по задней крышке смартфона. А еще можно настроить быстрый доступ к этой фишке через тройное нажатие кнопки Power.
В iOS предусмотрены различные функции, которые могут быть полезны людям с ограниченными возможностями, однако многие из них вполне применимы для всех. Например, ранее мы рассказывали о тапах по задней крышке, улучшении качества звука при звонке на iPhone и других фишках раздела «Универсальный доступ».
Одной из полезных функций этого раздела является управление одним девайсом Apple при помощи второго. Это может пригодиться, если вы часто смотрите ролики на iPad, при этом занимаясь другими делами и имея под рукой iPhone или Apple Watch. А может быть вы придумаете и другие сценарии — главное, что функциональность доступна всем.
Чтобы включить управление:
- Откройте «Настройки» на iPhone или Apple Watch
- Перейдите в «Универсальный доступ» → «Управление устройствами рядом»
- Выберите из списка поиска нужный девайс
- Воспользуйтесь предложенными кнопками.
Управление работает в следующих условиях:
- С iPhone или Apple Watch можно управлять iPhone или iPad
- С Apple Watch можно управлять iPhone или iPad
- Все устройства должны быть привязаны к одному Apple ID и находиться в одной сети Wi-Fi и в пределе видимости Bluetooth.
Вы не сможете управлять с iPad другими устройствами, а также управлять Mac с iPhone или Apple Watch. О дистанционном управлении с Apple Watch подробно мы рассказали вот здесь.
Чтобы каждый раз не проваливаться в настройки универсального доступа, вы можете назначить доступ к устройствам поблизости через двойной или тройной тап по задней крышке смартфона. А еще можно настроить быстрый доступ к этой фишке через тройное нажатие кнопки Power.
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