Как автоматически обходить капчу на iOS 16

Фото: MacRumors
Одна из самых раздражающих особенностей интернета — это капча, или «проверка на человека». Иногда сайт не пускает пользователя, пока он не пройдет эту проверку — и вы послушно выбираете светофоры или вводите волнистый текст. Таким образом порталы фильтруют ботов.
Если капча появляется редко, то никаких проблем с ней нет. Но когда вводить её приходится по несколько раз в день, этот процесс надоедает и даже раздражает. К счастью, пользователи девайсов Apple могут автоматически пропускать капчу.
Чтобы настроить:
Готово! Теперь для прохождения капчи на поддерживаемых сайтах смартфон будет использовать сервер iCloud и ваш Apple ID. Функция поддерживается на iOS/iPadOS 16.1 или новее, а также на macOS Ventura или новее. На Mac она включается аналогичным образом.
Одна из самых раздражающих особенностей интернета — это капча, или «проверка на человека». Иногда сайт не пускает пользователя, пока он не пройдет эту проверку — и вы послушно выбираете светофоры или вводите волнистый текст. Таким образом порталы фильтруют ботов.
Если капча появляется редко, то никаких проблем с ней нет. Но когда вводить её приходится по несколько раз в день, этот процесс надоедает и даже раздражает. К счастью, пользователи девайсов Apple могут автоматически пропускать капчу.
Чтобы настроить:
- Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя
- Выберите пункт «Пароль и безопасность»
- Найдите строку «Автоподтверждение» и включите этот пункт.
Готово! Теперь для прохождения капчи на поддерживаемых сайтах смартфон будет использовать сервер iCloud и ваш Apple ID. Функция поддерживается на iOS/iPadOS 16.1 или новее, а также на macOS Ventura или новее. На Mac она включается аналогичным образом.
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