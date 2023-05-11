Как автоматически обходить капчу на iOS 16

Олег

Фото: MacRumors

Фото: MacRumors

Одна из самых раздражающих особенностей интернета — это капча, или «проверка на человека». Иногда сайт не пускает пользователя, пока он не пройдет эту проверку — и вы послушно выбираете светофоры или вводите волнистый текст. Таким образом порталы фильтруют ботов.

Если капча появляется редко, то никаких проблем с ней нет. Но когда вводить её приходится по несколько раз в день, этот процесс надоедает и даже раздражает. К счастью, пользователи девайсов Apple могут автоматически пропускать капчу.

Чтобы настроить:

  • Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя
  • Выберите пункт «Пароль и безопасность»
  • Найдите строку «Автоподтверждение» и включите этот пункт.
iOS

Готово! Теперь для прохождения капчи на поддерживаемых сайтах смартфон будет использовать сервер iCloud и ваш Apple ID. Функция поддерживается на iOS/iPadOS 16.1 или новее, а также на macOS Ventura или новее. На Mac она включается аналогичным образом. 

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Комментарии

Tigrolik
+580
Tigrolik
Осталось зачем-то найти такие сайты и зачем-то начать ими пользоваться.
Сегодня в 11:32
#
–1
OnVoG Tigrolik
Если вы не катаетесь по России, особенно в Урым — то вас наверняка не беспокоит эта тема. Меня на телефоне постоянно бомбит Яндекс-капча. Не дает зайти на поисковую страницу.
Сегодня в 11:40
#
–1
OnVoG Tigrolik
Только у меня эта фигня включена. Не особо помогает 🤦🏼‍♂️
Сегодня в 11:41
#
YABLOKOFON
+146
YABLOKOFON OnVoG
Сменить поисковик Яндекс на Гугл видимо слишком сложно
Сегодня в 12:41
#
+13
Gandalf2021 YABLOKOFON
Слово Яndex в перевёрнутом виде хорошо читается: хeрnЯ… а по теме автоматический ввод AppleID позволит сайтам ещё лучше следить за вами и они скажут спасибо за помощь в сборе сведений о вас… эта штука работает нормально только вместе с iCloud relay, который в РФ не работает…
2 часа назад в 12:49
#
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