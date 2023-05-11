Как автоматически обходить капчу на iOS 16

Откройте «Настройки» и нажмите на своё имя

Выберите пункт «Пароль и безопасность»

Найдите строку «Автоподтверждение» и включите этот пункт.

Одна из самых раздражающих особенностей интернета — это капча, или «проверка на человека». Иногда сайт не пускает пользователя, пока он не пройдет эту проверку — и вы послушно выбираете светофоры или вводите волнистый текст. Таким образом порталы фильтруют ботов.Если капча появляется редко, то никаких проблем с ней нет. Но когда вводить её приходится по несколько раз в день, этот процесс надоедает и даже раздражает. К счастью, пользователи девайсов Apple могут автоматически пропускать капчу.Готово! Теперь для прохождения капчи на поддерживаемых сайтах смартфон будет использовать сервер iCloud и ваш Apple ID. Функция поддерживается на iOS/iPadOS 16.1 или новее, а также на macOS Ventura или новее. На Mac она включается аналогичным образом.