Warcraft

Игра Warcraft 3: Reforged от Blizzard вышла 29 января. За несколько дней релиз получил статус самого плохого релиза за всю историю игровой индустрии. Пользователи потопили оценку ремастера культовой стратегии на сайте Metacritic и это неудивительно, во всем виноваты многочисленные баги и халтура.

До недавнего момента пользователи официальных форумов Blizzard жаловались на то, что студия удаляла все темы с инструкциями по возврату денежных средств за покупку игры, а авторов подобных тем блокировала. Теперь возврат денег за Warcraft 3: Reforged можно оформить на специальной странице. По отзывам пользователей reddit, разработчики возвращают стоимость игры в течение нескольких минут.

Возврат

Спустя неделю после выхода Warcraft 3: Reforged разработчики решили наконец-то прервать молчание и сообщили, что планируют исправить некоторые проблемы обновлениями, работа над которыми уже ведется.

Blizzard рассказала, что собирается работать над ремастером в течение длительного времени, поэтому сообщество не останется без поддержки. Первый патч выйдет на ближайшей неделе, он содержит исправления портретных анимаций, цветовой схемы, аудио и пользовательского интерфейса.

По словам разработчиков, в будущем вернутся рейтинговая таблица и система кланов. Что касается кат-сцен, Blizzard оставила их без изменений, поскольку хотела сохранить их максимально приближенными к оригиналу. Это довольно странно, поскольку на сайте игры до сих упоминается более четырех часов обновленных внутриигровых роликов.



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