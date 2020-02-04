Игра Warcraft 3: Reforged от Blizzard вышла 29 января. За несколько дней релиз получил статус самого плохого релиза за всю историю игровой индустрии. Пользователи потопили оценку ремастера культовой стратегии на сайте Metacritic и это неудивительно, во всем виноваты многочисленные баги и халтура.
До недавнего момента пользователи официальных форумов Blizzard жаловались на то, что студия удаляла все темы с инструкциями по возврату денежных средств за покупку игры, а авторов подобных тем блокировала. Теперь возврат денег за Warcraft 3: Reforged можно оформить на специальной странице. По отзывам пользователей reddit, разработчики возвращают стоимость игры в течение нескольких минут.
Спустя неделю после выхода Warcraft 3: Reforged разработчики решили наконец-то прервать молчание и сообщили, что планируют исправить некоторые проблемы обновлениями, работа над которыми уже ведется.
Blizzard рассказала, что собирается работать над ремастером в течение длительного времени, поэтому сообщество не останется без поддержки. Первый патч выйдет на ближайшей неделе, он содержит исправления портретных анимаций, цветовой схемы, аудио и пользовательского интерфейса.
По словам разработчиков, в будущем вернутся рейтинговая таблица и система кланов. Что касается кат-сцен, Blizzard оставила их без изменений, поскольку хотела сохранить их максимально приближенными к оригиналу. Это довольно странно, поскольку на сайте игры до сих упоминается более четырех часов обновленных внутриигровых роликов.
До недавнего момента пользователи официальных форумов Blizzard жаловались на то, что студия удаляла все темы с инструкциями по возврату денежных средств за покупку игры, а авторов подобных тем блокировала. Теперь возврат денег за Warcraft 3: Reforged можно оформить на специальной странице. По отзывам пользователей reddit, разработчики возвращают стоимость игры в течение нескольких минут.
Спустя неделю после выхода Warcraft 3: Reforged разработчики решили наконец-то прервать молчание и сообщили, что планируют исправить некоторые проблемы обновлениями, работа над которыми уже ведется.
Blizzard рассказала, что собирается работать над ремастером в течение длительного времени, поэтому сообщество не останется без поддержки. Первый патч выйдет на ближайшей неделе, он содержит исправления портретных анимаций, цветовой схемы, аудио и пользовательского интерфейса.
По словам разработчиков, в будущем вернутся рейтинговая таблица и система кланов. Что касается кат-сцен, Blizzard оставила их без изменений, поскольку хотела сохранить их максимально приближенными к оригиналу. Это довольно странно, поскольку на сайте игры до сих упоминается более четырех часов обновленных внутриигровых роликов.
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