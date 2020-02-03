Sony рассказала, сколько игр было продано за все время существования консоли PlayStation 4. По данным компании, всего с момента запуска пользователи купили 1 миллиард 181 миллион копий, из них 274 миллиона было куплено в 2019 году.



В отчет Sony попали физические и цифровые копии. Компания сообщила, что различные DLC и прочие дополнения не были включены в подсчет. В статистике были учтены данные с января 2013 по январь 2020 года для Японии, Европы, Азии, Северной и Латинской Америки.



Напомним, что касается продаж консолей, то всего было продано 106 миллионов копий PlayStation 4. На данный момент устройство занимает четвертое место в списке самых продаваемых консолей за всю историю игровой индустрии. На первом месте по-прежнему PlayStation 2 с тиражом 155 миллионов копий.





