Ремастер Warcraft 3: Reforged вышел 29 января. Сразу после релиза на разработчиков посыпался шквал негативных отзывов из-за багов и невыполненных обещаний в игре. Негатив от низкого качества геймеры решили выплеснуть на сайте Metacritic.
Сейчас пользовательский рейтинг игры составляет 0,6. Таким образом это самый низкий показатель за все время существования сайта. У ремастера Warcraft 3 было более пяти тысяч негативных отзывов на момент публикации и их число продолжает расти. На данный момент у игры 11 676 отметок, подавляющее большинство которых — нули.
Из самых основных проблем релиза Warcraft 3: Reforged пользователи отмечают многочисленные баги, графику низкого качества, проблемы с производительностью и скучную озвучку. Оформившее предзаказ геймеры настоятельно требуют от Blizzard возврат средств. Информацию об этом компания активно удаляет со своих официальных форумов. Почему не стоит покупать ремастер третьего варкрафта я рассказал в блогах.
Сейчас пользовательский рейтинг игры составляет 0,6. Таким образом это самый низкий показатель за все время существования сайта. У ремастера Warcraft 3 было более пяти тысяч негативных отзывов на момент публикации и их число продолжает расти. На данный момент у игры 11 676 отметок, подавляющее большинство которых — нули.
Из самых основных проблем релиза Warcraft 3: Reforged пользователи отмечают многочисленные баги, графику низкого качества, проблемы с производительностью и скучную озвучку. Оформившее предзаказ геймеры настоятельно требуют от Blizzard возврат средств. Информацию об этом компания активно удаляет со своих официальных форумов. Почему не стоит покупать ремастер третьего варкрафта я рассказал в блогах.
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