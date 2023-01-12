Как внести наличные на ВТБ, если с собой нет карты

Выберите опцию внесения средств на экране банкомата

Отсканируйте смартфоном QR-код, который отобразит банкомат

Откроется мобильное приложение ВТБ; выберите карту для пополнения

Внесите наличные в банкомат и подтвердите операцию на экране.

Российский банк ВТБ внедрил новую возможность — внесение наличных средств на личный счет без использования пластиковой карты. Об этом сообщает сам банк на своем официальном сайте.Это может быть удобно, если вы забыли дома карту или обычно пользуетесь оплатой смартфоном и поэтому вовсе не носите её с собой. С сегодняшнего дня всем клиентам ВТБ доступна новая опция — внесение наличных средств на счет при помощи QR-кода. Вам понадобится лишь приложение банка и банкомат ВТБ.Представители ВТБ поясняют, что сейчас опция доступна на Android в версии приложения банка 17.7 или более свежей. В ближайшее время аналогичная возможность появится и для iOS-пользователей — они смогут воспользоваться для внесения мобильной веб-версией личного кабинета.