Как подтвердить аккаунт на «Госуслугах»

Портал «Госуслуги» работает в России уже несколько лет, и за это время стал довольно привычным и полезным сервисом для многих россиян. Более того, до 1 января 2023 года он позволял существенно сэкономить на уплате госпошлин.
Однако у множества россиян до сих пор нет аккаунта на «Госуслугах». Если вам понадобилось его завести, то имейте в виду: просто зарегистрироваться там будет недостаточно для получения государственных услуг. Ведь ведомствам нужно убедиться, что вы — это вы. Для этой цели предусмотрена процедура подтверждения аккаунта.
Сначала учетную запись нужно зарегистрировать. Перейдите на сайт gosuslugi.ru и нажмите «Зарегистрироваться».
Внимание! Обязательно проверяйте адрес сайта в адресной строке, чтобы случайно не предоставить свои данные мошенникам!
Самый лучший вариант — создать закладку настоящего сайта «Госуслуг» и заходить только по ней (или через приложение).
Чтобы сразу получить подтвержденный аккаунт, выбирайте вариант «Онлайн через интернет-банк». Далее вы увидите список банков, поддерживающих идентификацию «Госуслуг»; выберите из списка тот, которым вы пользуетесь, и следуйте подсказкам системы. В итоге вы получите полноценный аккаунт «Госуслуг» и полный доступ к услугам.
Если вы ранее уже зарегистрировались, но учетная запись так и осталась неподтвержденной, то сделайте следующее:
После онлайн-подтверждения банк обменяется вашими данными с базой ЕСИА и подтвердит вашу личность. Теперь аккаунт полноценный, вы можете пользоваться любыми его возможностями.
Ранее мы рассказали, как оформить полис ОМС онлайн прямо со смартфона.
Чтобы сразу получить подтвержденный аккаунт, выбирайте вариант «Онлайн через интернет-банк». Далее вы увидите список банков, поддерживающих идентификацию «Госуслуг»; выберите из списка тот, которым вы пользуетесь, и следуйте подсказкам системы. В итоге вы получите полноценный аккаунт «Госуслуг» и полный доступ к услугам.
Если вы ранее уже зарегистрировались, но учетная запись так и осталась неподтвержденной, то сделайте следующее:
- Зайдите на сайт «Госуслуг» или в приложение и авторизуйтесь
- На главной странице найдите кнопку «Подтвердить»
- Выберите способ подтверждения — лично или через онлайн-банк.
- Для личного подтверждения нажмите «Найти центры обслуживания» и сходите в выбранный пункт со своим паспортом и телефоном, который указали при регистрации.
- Для подтверждения онлайн выберите из предложенного списка свой банк и следуйте подсказкам интерфейса.
После онлайн-подтверждения банк обменяется вашими данными с базой ЕСИА и подтвердит вашу личность. Теперь аккаунт полноценный, вы можете пользоваться любыми его возможностями.
Ранее мы рассказали, как оформить полис ОМС онлайн прямо со смартфона.