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Как подтвердить аккаунт на «Госуслугах»

Олег

Госуслуги


Портал «Госуслуги» работает в России уже несколько лет, и за это время стал довольно привычным и полезным сервисом для многих россиян. Более того, до 1 января 2023 года он позволял существенно сэкономить на уплате госпошлин.

Однако у множества россиян до сих пор нет аккаунта на «Госуслугах». Если вам понадобилось его завести, то имейте в виду: просто зарегистрироваться там будет недостаточно для получения государственных услуг. Ведь ведомствам нужно убедиться, что вы — это вы. Для этой цели предусмотрена процедура подтверждения аккаунта.

Сначала учетную запись нужно зарегистрировать. Перейдите на сайт gosuslugi.ru и нажмите «Зарегистрироваться».
Внимание! Обязательно проверяйте адрес сайта в адресной строке, чтобы случайно не предоставить свои данные мошенникам!
Самый лучший вариант — создать закладку настоящего сайта «Госуслуг» и заходить только по ней (или через приложение). 

Регистрация

Чтобы сразу получить подтвержденный аккаунт, выбирайте вариант «Онлайн через интернет-банк». Далее вы увидите список банков, поддерживающих идентификацию «Госуслуг»; выберите из списка тот, которым вы пользуетесь, и следуйте подсказкам системы. В итоге вы получите полноценный аккаунт «Госуслуг» и полный доступ к услугам. 

Регистрация

Регистрация

Если вы ранее уже зарегистрировались, но учетная запись так и осталась неподтвержденной, то сделайте следующее:
  • Зайдите на сайт «Госуслуг» или в приложение и авторизуйтесь
  • На главной странице найдите кнопку «Подтвердить»
  • Выберите способ подтверждения — лично или через онлайн-банк. 
Госуслуги
  • Для личного подтверждения нажмите «Найти центры обслуживания» и сходите в выбранный пункт со своим паспортом и телефоном, который указали при регистрации. 
Госуслуги
  • Для подтверждения онлайн выберите из предложенного списка свой банк и следуйте подсказкам интерфейса.
Госуслуги

После онлайн-подтверждения банк обменяется вашими данными с базой ЕСИА и подтвердит вашу личность. Теперь аккаунт полноценный, вы можете пользоваться любыми его возможностями. 

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