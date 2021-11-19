Одна из самых жутких неприятностей, которая может произойти с фотографом, — потеря исходников фотографий. Творческий человек вкладывает душу в свою работу, а такой инцидент может, мягко говоря, очень сильно расстроить. А если потерялись результаты коммерческой съёмки, это больно ударит и по карману, и по репутации.
К счастью, существуют программы, которые позволяют восстановить случайно удалённые файлы, и одна из них — Recoverit от Wondershare. Эта компания разрабатывает софт с 2003 года, её приложения пользуются большой популярностью как среди любителей, так и профессионалов. Её софту доверяет более пяти миллионов пользователей по всему миру, с ней сотрудничают крупные IT-компании, в том числе Apple, Microsoft, Sony, Dell и Western Digital.
Wondershare Recoverit — утилита, которая позволяет восстановить удалённые файлы на карте памяти из смартфона, планшета, фотокамеры, видеокамеры и других подобных устройств. С её помощью также можно восстановить данные на жёстком диске компьютера.
Wondershare Recoverit сканирует содержимое накопителя даже в тех секторах, записи о которых были удалены из индексирования. Программа может находить более 800 типов файлов и распределять их по категориям, чтобы было проще восстановить нужные данные. Она находит видеозаписи, фотографии, аудиозаписи, архивы, документы и многое другое. Доступен предпросмотр, то есть вы сможете посмотреть содержимое любого файла ещё до его восстановления, чтобы не тратить время на копирование ненужных данных.
Wondershare Recoverit умеет восстанавливать удалённые фотографии и другие данные с SD-карты камеры. Время поиска зависит от объёма накопителя, а также от количества и размера найденных файлов. Восстановление и перенос файлов может занять от нескольких минут до нескольких часов или даже дней. Recoverit тщательно сканирует весь накопитель и аккуратно пересобирает файлы заново из кусочков в разных секторах, чтобы не допустить повреждение данных. Программа работает с разными типами карт памяти (SD, microSD и пр.) и с различными файловыми системами и даже может самостоятельно определить файловую систему в случае возникновения сбоя, при котором эти сведения были удалены из загрузочного индекса.
С помощью Wondershare Recoverit можно легко восстановить удалённые фото, видео и другие файлы. Как это сделать:
- Установите программу на компьютер и запустите её
- Подключите накопитель к компьютеру (например, через кардридер или переходник)
- Когда накопитель будет обнаружен, запустите поиск утерянных файлов и подождите
- Программа найдёт все удалённые файлы и распределит их по папкам в разных категориях
- Посмотрите, какие файлы вам нужны, и сохраните их в другой накопитель
Wondershare Recoverit пригодится при возникновении любых проблем с накопителем в камере: случайное удаление файлов, форматирование карты памяти, повреждение устройства, программная или аппаратная ошибка, вирусная атака и т. п. Важно помнить, что вероятность успешного восстановления удалённых файлов уменьшается с течением времени, и чем быстрее вы запустите рекавери-софт, тем выше шанс вернуть ценные данные. Именно поэтому важно как можно скорее позаботиться о том, чтобы он был у вас установлен и готов к работе. Лучше поставить и настроить его прямо сейчас, чем жалеть о том, что вы не сделали это раньше, когда будет уже поздно.
В бесплатной версии Wondershare Recoverit доступны лишь базовые функции программы, демонстрирующие её широкий потенциал. Для полноценного использования этого софта необходимо оформить подписку, стоимость которой зависит от срока действия и доступа к расширенным возможностям.
Скачать Recoverit с официального сайта разработчика
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