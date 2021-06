Сетевые хранилища Western Digital серии My Book Live атаковал неизвестный вирус. Он сбрасывает настройки хранилища до заводских, что усложняет возможность восстановления файлов.Пользователи не могут зайти в хранилища My Book Live через приложение (например, чтобы отключить диск удалённо или оценить целостность файлов). Компания Western Digital уже в курсе ситуации, поскольку проблема обсуждается пользователями на её официальном форуме.Western Digital советует принудительно отключить хранилища от интернета и подождать, пока не будет найдено решение проблемы. Сейчас компания выясняет подробности инцидента, в том числе старается понять, что за вирус атаковал жёсткие диски.NAS-хранилища My Book Live предназначены для домашнего использования и для мелкого бизнеса. Они подключаются к компьютерам через Ethernet-порт или USB. Western Digital прекратила поддержку этих устройств в 2015 году — тогда же вышло последнее обновление прошивки. Пользователи полагают, что злоумышленники использовали для атаки уязвимость в этой прошивке и просят, чтобы Western Digital как можно скорее нашла и устранила «дыру».