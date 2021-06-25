Western Digital My Book Live

Сетевые хранилища Western Digital серии My Book Live атаковал неизвестный вирус. Он сбрасывает настройки хранилища до заводских, что усложняет возможность восстановления файлов.

Пользователи не могут зайти в хранилища My Book Live через приложение (например, чтобы отключить диск удалённо или оценить целостность файлов). Компания Western Digital уже в курсе ситуации, поскольку проблема обсуждается пользователями на её официальном форуме.

Western Digital советует принудительно отключить хранилища от интернета и подождать, пока не будет найдено решение проблемы. Сейчас компания выясняет подробности инцидента, в том числе старается понять, что за вирус атаковал жёсткие диски.

NAS-хранилища My Book Live предназначены для домашнего использования и для мелкого бизнеса. Они подключаются к компьютерам через Ethernet-порт или USB. Western Digital прекратила поддержку этих устройств в 2015 году — тогда же вышло последнее обновление прошивки. Пользователи полагают, что злоумышленники использовали для атаки уязвимость в этой прошивке и просят, чтобы Western Digital как можно скорее нашла и устранила «дыру».


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