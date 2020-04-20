



В лидеры App Store попало российское приложение «Icon: ваши дети со звездами». Менее чем за неделю, прошедшую с момента выпуска, его установили около миллиона раз.



Icon позволяет увидеть, каким мог бы оказаться ваш ребёнок, зачатый со знаменитостью. Для этого нужно загрузить собственную фотографию и выбрать снимок звезды. Нейросеть анализирует лица родителей и создаёт изображение нового человека. Дополнительная опция — возможность настраивать возраст виртуального ребёнка в пределах от 5 до 37 лет. В базе Icon более сотни знаменитостей.



Приложение доступно только на iOS, на Android его нет и неизвестно, появится ли. Оно бесплатное, но предлагает за деньги доступ к дополнительным возможностям (например, расширенному каталогу знаменитостей). Подписка стоит 299 рублей в неделю или 999 рублей в месяц. Предоставляются три дня бесплатного пробного периода.









