Telegram Гайды

Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

Олег
Telegram

В последние годы пользователи смартфонов всё чаще пользуются скриншотами для сохранения какой-то информации.

Чаще всего мы создаем скриншоты в двух типах приложений — браузер или мессенджер. И если в первом случае никаких претензий нет и быть не может, то вот фиксация переписки в мессенджерах может кому-то не понравиться — ведь никогда не знаешь, как собеседник использует эту информацию дальше.

К сожалению, Telegram не позволяет полностью запретить делать скриншоты переписки, но он предоставляет пару инструментов, которые могут отбить охоту их создавать.

Первый — использование «секретных чатов».

  • Откройте Telegram и найдите нужного человека в контактах
  • Нажмите на его профиль, потом на «три точки»
  • Выберите «Начать секретный чат».
Telegram

Теперь вы можете продолжить общение в этом чате. Когда любой из участников переписки сделает скриншот, уведомление об этом появится в чате, а второй стороне придет push-уведомление об этом. Если переписка чувствительная, то любителю «скринов» придется объясняться, зачем он сделал снимок экрана — это может отбить желание делать скриншоты в секретных чатах.

Второй — самоуничтожающиеся сообщения. Это удобно, поскольку можно использовать даже в обычных чатах. К сожалению, самоуничтожающимися можно сделать лишь сообщения с медиафайлами.

  • Нажмите на «скрепку»
  • Выберите медиафайл в галерее
  • Зажмите кнопку отправки сообщения и выберите «Задать таймер»
  • Задайте время уничтожения и отправьте сообщение в чат.
Telegram

Пока собеседник не посмотрит файл, он будет скрыт в чате, а потом самоуничтожится. Если он сделает скриншот вашего медиафайла, в чате появится уведомление.

Telegram

Еще один вариант не фигурировать на чужих скриншотах — отправлять голосовые сообщения, поскольку «скринить» их в большинстве случаев нет никакого смысла. Однако войсы — это «палка о двух концах»; ранее мы подробно обсудили, как использовать их правильно и не рассориться с собеседником.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как вынудить собеседника прочесть и ответить на ваше сообщение в Telegram
Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник
Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Найдены два опаснейших приложения из Google Play. Удалите их немедленно
iPhone 14 лишились SIM-карты, но не полностью. Будьте внимательны при покупке
AliExpress задрал цены. Такого высокого курса доллара там давно не было
Apple удалила из App Store еще одно российское приложение без объяснения причин

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4114
Gabriel
Можно сделать видео с экрана)
2 часа назад в 16:06
#
tellurian
+4782
tellurian Gabriel
Или сделаю фото другим телефоном.
2 часа назад в 16:15
#
+779
hate_u
Надо просто научиться быть готовым отвечать за свои слова.
час назад в 17:08
#
Купить рекламу