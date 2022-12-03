Как вынудить собеседника перестать делать скриншоты переписки в Telegram

В последние годы пользователи смартфонов всё чаще пользуются скриншотами для сохранения какой-то информации.
Чаще всего мы создаем скриншоты в двух типах приложений — браузер или мессенджер. И если в первом случае никаких претензий нет и быть не может, то вот фиксация переписки в мессенджерах может кому-то не понравиться — ведь никогда не знаешь, как собеседник использует эту информацию дальше.
К сожалению, Telegram не позволяет полностью запретить делать скриншоты переписки, но он предоставляет пару инструментов, которые могут отбить охоту их создавать.
Первый — использование «секретных чатов».
- Откройте Telegram и найдите нужного человека в контактах
- Нажмите на его профиль, потом на «три точки»
- Выберите «Начать секретный чат».
Теперь вы можете продолжить общение в этом чате. Когда любой из участников переписки сделает скриншот, уведомление об этом появится в чате, а второй стороне придет push-уведомление об этом. Если переписка чувствительная, то любителю «скринов» придется объясняться, зачем он сделал снимок экрана — это может отбить желание делать скриншоты в секретных чатах.
Второй — самоуничтожающиеся сообщения. Это удобно, поскольку можно использовать даже в обычных чатах. К сожалению, самоуничтожающимися можно сделать лишь сообщения с медиафайлами.
- Нажмите на «скрепку»
- Выберите медиафайл в галерее
- Зажмите кнопку отправки сообщения и выберите «Задать таймер»
- Задайте время уничтожения и отправьте сообщение в чат.
Пока собеседник не посмотрит файл, он будет скрыт в чате, а потом самоуничтожится. Если он сделает скриншот вашего медиафайла, в чате появится уведомление.
Еще один вариант не фигурировать на чужих скриншотах — отправлять голосовые сообщения, поскольку «скринить» их в большинстве случаев нет никакого смысла. Однако войсы — это «палка о двух концах»; ранее мы подробно обсудили, как использовать их правильно и не рассориться с собеседником.