Как запаролить любое приложение на iPhone или iPad

Откройте «Настройки» → «Экранное время»

Нажмите «Включить» и выберите «Это мой iPhone»

Далее нажмите «Использовать код-пароль» и добавьте пароль — в дальнейшем он будет использоваться для входа в защищенные приложения

Теперь выберите «Лимиты приложений» → «Добавить лимит»

Выберите в списке приложение (или несколько), которое вы хотите заблокировать; нажмите «Далее»

Теперь выставьте самый минимальный таймер — 1 минута — и нажмите «Добавить».

Год за годом пользователи iPhone просят у Apple такую функцию безопасности, как установка пароля на отдельные приложения. Она может пригождаться, если устройство иногда дают детям — при наличии защиты они не смогут зайти туда, куда не следует.Напрямую функции блокировки приложений Apple до сих пор не реализовала. Однако пароль на доступ к любому приложению можно установить косвенным методом, воспользовавшись функцией «Экранное время». Как известно, она умеет закрывать доступ к любому софту по таймеру и блокируется паролем.Вернувшись на рабочий стол, вы увидите, что иконки выбранных приложений стали темными, и рядом с ними появились песочные часы.Чтобы открыть приложение, нажмите на иконку, выберите «Попросить больше времени» → «Ввести код-пароль».Разумеется, метод не самый удобный, поскольку требует ряда действий для входа. Однако в iOS на данный момент это единственный способ запаролить любое приложение, если вам это необходимо.