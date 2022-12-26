iPhone Гайды

Как запаролить любое приложение на iPhone или iPad

Олег

iPhone


Год за годом пользователи iPhone просят у Apple такую функцию безопасности, как установка пароля на отдельные приложения. Она может пригождаться, если устройство иногда дают детям — при наличии защиты они не смогут зайти туда, куда не следует.

Напрямую функции блокировки приложений Apple до сих пор не реализовала. Однако пароль на доступ к любому приложению можно установить косвенным методом, воспользовавшись функцией «Экранное время». Как известно, она умеет закрывать доступ к любому софту по таймеру и блокируется паролем.

Как заблокировать приложение:
  • Откройте «Настройки» → «Экранное время»
  • Нажмите «Включить» и выберите «Это мой iPhone» 
  • Далее нажмите «Использовать код-пароль» и добавьте пароль — в дальнейшем он будет использоваться для входа в защищенные приложения
iPhone
  • Теперь выберите «Лимиты приложений» → «Добавить лимит»
  • Выберите в списке приложение (или несколько), которое вы хотите заблокировать; нажмите «Далее»
  • Теперь выставьте самый минимальный таймер — 1 минута — и нажмите «Добавить».
iPhone

Вернувшись на рабочий стол, вы увидите, что иконки выбранных приложений стали темными, и рядом с ними появились песочные часы. 

iPhone

Чтобы открыть приложение, нажмите на иконку, выберите «Попросить больше времени» → «Ввести код-пароль».

Разумеется, метод не самый удобный, поскольку требует ряда действий для входа. Однако в iOS на данный момент это единственный способ запаролить любое приложение, если вам это необходимо. 

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Комментарии

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pincher
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40 минут назад
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