Как наказать человека за неприличные реакции на ваших сообщениях в Telegram

Нажмите и удерживайте палец на своем сообщении

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Выберите пункт «Сообщить о спам-реакциях».

Telegram всегда позиционировал себя как свободный мессенджер, где за пользователями не следят и они могут спокойно и беспрепятственно выражать свое мнение. Это здорово, но подобной свободой нередко пользуются мошенники и спамеры.Как только в Telegram появилась возможность ставить реакции на чужие сообщения, всякие нехорошие личности начали использовать эту функцию в своих целях. Например, при помощи реакций кто-то может злонамеренно оскорблять вас в публичных чатах или, наоборот, проявлять неуместное внимание. Кроме того, при помощи реакций на чужих сообщениях злоумышленники могут привлекать к себе внимание, чтобы прорекламировать какую-то мутную схему или сомнительные услуги.К счастью, недавно Telegram добавил возможность бороться с такими поползновениями. Вот как наказать спамера, который оставил нежелательную реакцию на ваше сообщение, при помощи нового инструмента:Жалоба модераторам отправлена; они проследят последние действия этого человека и выдадут ему бан, если он имеет привычку причинять другим неудобства в чатах Telegram. Кстати, если у вас подключен Telegram-премиум, есть шанс, что жалобу обработают очень быстро.