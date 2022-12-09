iPhone Гайды

Как узнать уровень заряда Bluetooth-устройства, подключенного к iPhone? Вот все способы

Олег

iOS 16


Компания Apple проектирует свои устройства таким образом, чтобы они максимально удобно и функционально «дружили» между собой — это принято называть «экосистемой». Но иногда возникает потребность использовать с iPhone какой-то аксессуар, который произведен не Apple.

Например, вы купили Bluetooth-колонку с AliExpress или беспроводные наушники от стороннего бренда. Как во время использования отслеживать заряд их аккумуляторов на экране iPhone? Есть несколько способов это сделать. Только учтите, что уровень заряда аксессуаров, произведенных не Apple, может отображаться не точно, а с шагом в 10%. 

  • Иконка в статус-баре. После подключения ваших наушников или колонки к iPhone возле значка наушников появится маленькая пиктограмма аккумулятора. Точный заряд таким способом не узнать, но он дает примерное понимание его уровня.
iOS 16
  • Виджет «Элементы питания». Этот виджет можно добавить на домашний экран или страницу виджетов. Он может отображать заряд от одного до четырех устройств одновременно — в том числе, и от сторонних брендов. Добавьте виджет в удобное для вас место экрана и сможете отслеживать уровень заряда.
iOS 16
  • Виджет на локскрине. Начиная с iOS 16 вы можете добавить виджет отслеживания заряда аккумулятора на экран блокировки iPhone. Для этого удерживайте палец на локскрине, нажмите «Настроить», потом «Добавить виджеты» под часами и выберите виджет аккумулятор. Сохраните изменения. После этого на экране блокировки всегда будет отображаться заряд либо самого iPhone, либо подключенного Bluetooth-устройства. 
iOS 16
  • Сторонний софт. Некоторые сторонние приложения вроде Battery Life тоже умеют отслеживать уровень заряда подключенных Bluetooth-аксессуаров. 
iOS 16

Ранее мы рассказали всё, что нужно знать об аккумуляторе iPhone: как узнать его состояние, при каких показателях его стоит менять, как сохранить исправность батарейки подольше и вредна ли быстрая зарядка. 

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