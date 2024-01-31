В Telegram наконец приходит опция, которой остро не хватало много лет

Олег

Telegram


Команда разработчиков Telegram готовит крайне полезное нововведение для мессенджера. О нем написали в TG Info.

Согласно источнику, речь идет о фильтрах сообщений в «Избранном». Многие используют чат «сам с собой» в качестве записной книжки или хранилища пересланных сообщений или контента. Обычно лента «Избранного» забита самыми разными постами и сориентироваться в ней можно лишь с помощью закреплений.

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В будущем обновлении Telegram получит возможность сортировать сообщения в «Избранном». Это можно будет сделать при помощи реакций: вы будете ставить эмодзи-реакции на разные посты, а потом ориентироваться по ним с их помощью. По сути, это система тегов, только в их качестве выступают эмодзи. Искать сообщения с определенным тегом можно будет двумя способами: удерживая реакцию на сообщении, либо тапнуть на строку поиска, а потом на нужный тег.



В теории это будет простой и элегантный способ ориентироваться в чате «Избранное». Сделать окончательные выводы об удобстве этой системы мы сможем после её итоговой реализации.  

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Источник:
TG Info
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