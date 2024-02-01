Самая нужная фича Telegram досталась только Premium-пользователям. Но для остальных тоже кое-что оставили



Недавно Telegram обновился и получил ряд улучшений чата «Избранное». К сожалению, самая ожидаемая опция оказалась доступна только Premium-пользователям, однако разработчики не забыли и обо всех остальных.



Обладатели подписки Premium получили удобнейшую возможность добавлять теги ко всем сообщениям в чате «Избранное». Теги могут быть в виде эмодзи-реакций, либо значка и текста с пояснением. Если нажать и удерживать сообщение, вверху появятся варианты тегов, которые можно ему присвоить. Чтобы найти все сообщения с одинаковыми тегами, тапните на строку поиска, а потом на нужный эмодзи в верхнем ряду.









Для тех, кто пользуется Telegram бесплатно, появилась всего одна опция — Premium-юзерам она также доступна. Теперь вы можете разбить все пересланные в «Избранное» сообщения по чатам. Для этого нужно открыть «Избранное», нажать «три точки» в углу экрана и выбрать «Показать чаты». Пересланные сообщения сгруппируются по чатам от исходных отправителей, а ваши собственные сообщения соберутся в строке «Мои заметки». Каждый чат можно удалить, удерживая на нем палец; в этом случае из «Избранного» пропадут все сообщения от этого отправителя, которые вы сохраняли. Для тех, кто пользуется Telegram бесплатно, появилась всего одна опция — Premium-юзерам она также доступна. Теперь вы можете разбить все пересланные в «Избранное» сообщения по чатам. Для этого нужно открыть «Избранное», нажать «три точки» в углу экрана и выбрать «Показать чаты». Пересланные сообщения сгруппируются по чатам от исходных отправителей, а ваши собственные сообщения соберутся в строке «Мои заметки». Каждый чат можно удалить, удерживая на нем палец; в этом случае из «Избранного» пропадут все сообщения от этого отправителя, которые вы сохраняли.