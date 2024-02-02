Как устранить проблему, из-за которой в Telegram не получается маркировать сообщения с помощью эмодзи

Александр

Фото: Unsplash

В недавнем обновлении Telegram в чате «Избранное» стало можно маркировать сообщения эмодзи-тегами. Некоторые обладатели iPhone столкнулись с тем, что им не удаётся переименовать теги.

Канал Telegram Info предложил способ решения этой проблемы:

1. Запустите Telegram и нажмите на значок настроек 10 раз — вы попадёте в раздел Debug.
2. Нажмите на пункт Clear Database.

Локальная база данных Telegram будет очищена, после чего появится возможность маркировать сообщения в «Избранном» с помощью эмодзи. Стоит иметь в виду, очистка базы приведёт к удалению секретных чатов.

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