Как устранить проблему, из-за которой в Telegram не получается маркировать сообщения с помощью эмодзи

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В недавнем обновлении Telegram в чате «Избранное» стало можно маркировать сообщения эмодзи-тегами. Некоторые обладатели iPhone столкнулись с тем, что им не удаётся переименовать теги.
Канал Telegram Info предложил способ решения этой проблемы:
1. Запустите Telegram и нажмите на значок настроек 10 раз — вы попадёте в раздел Debug.
2. Нажмите на пункт Clear Database.
Локальная база данных Telegram будет очищена, после чего появится возможность маркировать сообщения в «Избранном» с помощью эмодзи. Стоит иметь в виду, очистка базы приведёт к удалению секретных чатов.
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