Какие бонусы можно получить при скачивании игр из AppGallery?

Александр
Магазин приложений AppGallery продолжает активно развиваться и предлагать пользователям множество возможностей для получения бонусов, кешбэков и подарков за установку и использование приложений.



В AppGallery можно найти более 1 млн приложений, включая игры, приложения для работы, общения, здоровья и многого другого. Магазин предоставляет различные способы оплаты внутриигровых покупок, а также раздел «Центр подарков», который позволяет пользователям просмотреть все доступные подарки при скачивании игры или приложения.

Одним из самых популярных способов получения бонусов в AppGallery является приобретение монет Huawei (внутриигровой валюты), которые можно использовать для оплаты любых in-app покупок. После покупки монет Huawei в пятницу вам придет кешбэк 15%, а с субботы по воскресенье – 10%. Также по пятницам есть кешбэк 30% для покупок в определенных приложениях (их список постоянно меняется). Кешбэк приходит в виде монет Huawei, а одна монета = 1 рубль.



Кроме этого, бонусы можно получить, участвуя   в отдельных акциях и конкурсах, которые запускаются в AppGallery. Например, пользователи могут участвовать в розыгрыше призов за установку определенного приложения или выполнение заданий. Например, акция «Пятница в AG» позволяет получить до 30% кешбэка монетами Huawei за покупки в различных приложениям и сервисах. 

Многие приложения в AppGallery предлагают свои собственные бонусы и награды за выполнение внутриигровых заданий или достижение определенных результатов. Например, в игре можно получить бонусы за прохождение нового уровня.



Узнавать обо всех акциях и подарках можно, подписавшись на Telegram-канал @gamehall_ru.



В целом AppGallery предлагает множество возможностей для получения бонусов, кешбэков и подарков за установку и использование приложений. Установив AppGallery на устройство Android, у пользователя появляется возможность существенно экономить и получать ощутимую выгоду. 

Установить AppGallery можно по ссылке с официального сайта https://appgallery.huawei.com/app/C27162.
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