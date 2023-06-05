Какие Mac и MacBook не получат macOS 14 Sonoma

Олег
macOS 14

Только что завершилась WWDC 2023, на которой Apple показала macOS 14 Sonoma — новую ОС для своих компьютеров Mac. Вот здесь мы рассказали обо всех нововведениях и изменениях системы, а теперь стало известно, на какие устройства апдейт можно будет установить. 

По данным Apple, macOS 14 Sonoma будет совместима со следующими компьютерами:

  • MacBook Pro 2018 и новее 
  • MacBook Air 2018 и новее 
  • Mac mini 2018 и новее 
  • Mac Pro 2019 и новее 
  • iMac 2019 и новее 
  • iMac 2017
  • Mac Pro 2019 и новее 
  • Mac Studio. 

В этом году Apple перестанет обновлять все версии MacBook 12, несколько поколений Mac mini и линейку MacBook Pro 2017 модельного года, при этом все остальные компьютеры получат апдейт, как и в 2022 году. Разумеется, все Mac с чипами Apple Silicon M1 и M2 смогут установить новую macOS. 
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Комментарии

Ken Kennedy
+66
Ken Kennedy
Через год рубанут intel вместе 18, 19 года
40 минут назад
#
Dmitriy
+554
Dmitriy
А там похоронят x86 процы...
10 минут назад
#
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