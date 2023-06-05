Какие Mac и MacBook не получат macOS 14 Sonoma

Только что завершилась WWDC 2023, на которой Apple показала macOS 14 Sonoma — новую ОС для своих компьютеров Mac. Вот здесь мы рассказали обо всех нововведениях и изменениях системы, а теперь стало известно, на какие устройства апдейт можно будет установить.
По данным Apple, macOS 14 Sonoma будет совместима со следующими компьютерами:
- MacBook Pro 2018 и новее
- MacBook Air 2018 и новее
- Mac mini 2018 и новее
- Mac Pro 2019 и новее
- iMac 2019 и новее
- iMac 2017
- Mac Pro 2019 и новее
- Mac Studio.
В этом году Apple перестанет обновлять все версии MacBook 12, несколько поколений Mac mini и линейку MacBook Pro 2017 модельного года, при этом все остальные компьютеры получат апдейт, как и в 2022 году. Разумеется, все Mac с чипами Apple Silicon M1 и M2 смогут установить новую macOS.