Как почистить кэш удаленных приложений на Mac

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Недавно мы рассказывали о двух способах удалять приложения с Mac —



Чтобы почистить кэш вручную:



Недавно мы рассказывали о двух способах удалять приложения с Mac — нативными средствами с помощью стороннего инструмента . Но в любом случае после удаленного приложения могут остаться накопленные данные: кэш, лишние файлы и так далее. Они занимают место на накопителе и могут вызывать сбои в работе.

Откройте Finder и нажмите cmd shift G

Вставьте строку ~/Library/Caches в поле ввода и нажмите Enter

Пролистайте папки и удалите те, которые принадлежат несуществующим приложениям.

Library/Caches

Не бойтесь удалить что-то лишнее: при необходимости приложение снова создаст необходимые ему файлы при следующем запуске. К слову, почистить системный кэш можно тем же способом, только вставив строчкувместо указанной выше. Обычно системный кэш исправно чистится автоматически самой macOS.