Как почистить кэш удаленных приложений на Mac

Олег

macOS

Фото: iDB

Недавно мы рассказывали о двух способах удалять приложения с Mac — нативными средствами и с помощью стороннего инструмента. Но в любом случае после удаленного приложения могут остаться накопленные данные: кэш, лишние файлы и так далее. Они занимают место на накопителе и могут вызывать сбои в работе.

Чтобы почистить кэш вручную:

  • Откройте Finder и нажмите cmd shift G 
  • Вставьте строку ~/Library/Caches в поле ввода и нажмите Enter
  • Пролистайте папки и удалите те, которые принадлежат несуществующим приложениям.

Не бойтесь удалить что-то лишнее: при необходимости приложение снова создаст необходимые ему файлы при следующем запуске. К слову, почистить системный кэш можно тем же способом, только вставив строчку Library/Caches вместо указанной выше. Обычно системный кэш исправно чистится автоматически самой macOS. 

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Комментарии

ierom
+19
ierom
пока читал решил написать что система сама чистит кэш... но потом увидел последнее предложение)))
2 часа назад в 13:18
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