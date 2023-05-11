Как почистить кэш удаленных приложений на Mac

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Недавно мы рассказывали о двух способах удалять приложения с Mac — нативными средствами и с помощью стороннего инструмента. Но в любом случае после удаленного приложения могут остаться накопленные данные: кэш, лишние файлы и так далее. Они занимают место на накопителе и могут вызывать сбои в работе.
Чтобы почистить кэш вручную:
Недавно мы рассказывали о двух способах удалять приложения с Mac — нативными средствами и с помощью стороннего инструмента. Но в любом случае после удаленного приложения могут остаться накопленные данные: кэш, лишние файлы и так далее. Они занимают место на накопителе и могут вызывать сбои в работе.
Чтобы почистить кэш вручную:
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Откройте Finder и нажмите cmd shift G
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Вставьте строку ~/Library/Caches в поле ввода и нажмите Enter
- Пролистайте папки и удалите те, которые принадлежат несуществующим приложениям.
Не бойтесь удалить что-то лишнее: при необходимости приложение снова создаст необходимые ему файлы при следующем запуске. К слову, почистить системный кэш можно тем же способом, только вставив строчку Library/Caches вместо указанной выше. Обычно системный кэш исправно чистится автоматически самой macOS.