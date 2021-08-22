Исходный код Telegram для Android обновился на Github. В нём обнаружили ряд нововведений, которые в ближайшее время появятся в обновлениях.
В панели стикеров появится раздел популярных наборов. В след за фонами в чатах, разработчики готовятся анимировать пузырьки сообщений. Также появилось упоминание функции записи видеопотока в голосовых чатах в горизонтальном или вертикальном режиме.
Разработчики экспериментируют над интерфейсом. К примеру, в исходном коде нашли функцию переходов между каналами в одной папке с помощью свайпов. Помимо этого, появилась возможность пересылки сообщений без упоминания имени автора. Ранее такая функция появилась в бета-версии Telegram для macOS.
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