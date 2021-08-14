Telegram

Сегодня Telegram исполняется 8 лет с момента появления официального клиента для iOS. Напомним, это произошло 14 августа 2013 года. Версия для Android подтянулась спустя несколько недель в результате конкурса для разработчиков.

За прошедшее время Telegram превратился из мессенджера для общения с помощью текста в полноценную коммуникационную платформу с широчайшим набором возможностей. Сейчас в приложении очень мощная социальная составляющая, которая представлена каналами и комментариями.

Не будет лишним напомнить, что только в этом году в Telegram появились групповые аудио- и видеозвонки, возможность импорта сообщений из других мессенджеров, демонстрация экрана и многое другое.

Также в достижения Telegram и команды запишем победу над Роскомнадзором. Несмотря на усилия ведомства, мессенджер так и не удалось заблокировать на территории РФ. В связи с этим было принято решение о прекращении блокировок.

Мы поздравляем Telegram с днем рождения и предлагаем немного повспоминать в комментариях. Делитесь своими историями, что привело вас в мессенджер Павла Дурова и как давно это произошло. В этом деле может помочь бот GetIDs и команда /about. К примеру, моя учетная запись была создана в ноябре 2014 года.


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