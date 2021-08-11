

Крупнейшее в России книжное издательство подало несколько исков против Telegram из-за пиратского контента. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».



Согласно источнику, группа «Эксмо-АСТ», которая издает и продает в России книги, подала два иска против мессенджера Telegram. Среди публичного контента обнаружили пиратские копии книг Стивена Кинга «11/22/63» и Дмитрия Глуховского «Метро 2033». В иске упоминаются и другие произведения, их названий источник не сообщает. Иски обнаружены на сайте «Мосгорсуда».



Представитель «Эксмо-АСТ» объяснил, что у истца есть несколько целей. Первая — и основная — чтобы доступ к конкретным пиратским копиям книг был заблокирован Роскомнадзором. Однако есть и другая, более широкая. Компания хочет добиться того, чтобы Telegram прекратил создавать условия для распространения незаконного контента. Причём истец не исключает, что будет добиваться своего, вплоть до требования самых жестких мер по отношению к мессенджеру.



Стоит отметить, что Telegram неоднократно удалял пиратские книги по запросу «Эксмо-АСТ». С 2019 года мессенджером было удалено более 52 тысяч публикаций и заблокирован 31 канал. Помимо этого, издательство обращалось в Apple и Google — по требованию ассоциации Telegram закрыл доступ к 346 каналам на iOS, и к 69 — на Android. Однако «Эксмо-АСТ» всё ещё недовольно, так как мессенджер реагирует далеко не на все претензии — ассоциация оценивает свой ущерб от пиратства в Telegram в 55 млрд рублей только за последний год.



Сейчас «Эксмо-АСТ» решило накопить побольше судебных решений против Telegram, чтобы создать «критическую массу» прецедентов. Ассоциация допускает, что будет выступать за полную блокировку мессенджера в РФ на основании собранных решений.





