В мессенджере Telegram обнаружен баг, позволяющий сохранять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом рассказал профильный ресурс TrustWave.Речь идет только о версии для macOS. Оказалось, самоуничтожающиеся сообщения в Telegram не так уж и безопасны на Mac. По словам специалистов по кибербезопасности, в мессенджере допущена ошибка, которая позволяет собеседнику сохранять «исчезающие» медиафайлы и просматривать их после того, как они удалятся из чата.Секретные чаты Telegram используют сквозное шифрование. Это означает, что ключи от переписки есть только у собеседников, а сама переписка не хранится на сервере — она расшифровывается в реальном времени на устройствах пользователей и хранится только на них. Однако каждое сообщение имеет свой идентификатор, что позволяет удалять его сразу у обоих собеседников.То же касается и медиафайлов, которые отправляются с меткой «самоуничтожения». Они шифруются перед отправкой и расшифровываются в момент получения. После определенного заданного периода картинка или видео исчезает из чата — но, как оказалось, не бесследно.Эксперты обнаружили, что самоуничтожающиеся файлы, присланные в секретных чатах на Mac-клиент, могут сохраняться в папку с кэшем и оставаться там неопределенное время. Автор статьи на TrustWave сообщил, что он обнаружил метки геолокации, аудио, видео и документы по этому пути: