





По заявлению Центробанка, в связи с санкциями, ряд зарубежных платежных сервисов прекратил работу с несколькими банками России. Об этом источник заявил в своем официальном Telegram-канале.Платежные системы Apple pay, Google Pay и Samsung Рay, больше не работают с банками попавшими под санкции. К ним относятся: ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Открытие. Оплата по картам остальных банков, на данный момент, работает в штатном режиме.Стоит обратить внимание, что оплата с другими банками, такими как Тинькофф, Сбер, Альфа-банк, могут не проходить если платежный терминал, обслуживается одним из попавшим под запрет банков.Платежными терминалами считаются не только устройства оплаты в магазинах. К ним также относятся валидаторы в наземном транспорте и в метро. Так как обслуживание турникетов привязана привязано к банку ВТБ, у жителей могут возникнуть сложности при оплате с помощью смартфона.В связи с изменениями, чтобы избежать неудобств, Центробанк рекомендует носить с собой карту банка.