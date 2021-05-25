





Как мы уже знаем, Intel почти готова к релизу процессоров 12-ого поколения (Alder Lake). Они получат новую архитектуру с «большими» и «маленькими» ядрами, поддержку памяти DDR5 и новой шины PCIe 5.0, и выйдут уже осенью, что подтверждается многочисленными тестами инженерных образцов, попавших в интернет.Однако, разумеется, развитие CPU на этом не заканчивается, и теперь Intel подтвердила, что разработка дизайна кристаллов 7-нм процессоров 14-ого поколения (Meteor Lake) завершена, и компания готова переходить к производству инженерных образцов. Это еще раз подтверждает слова нового гендиректора Intel Пэта Гелсингера, который на недавней конференции IDM сообщил, что такие CPU выйдут в 2023 году.Куда же делось 13-ое поколение? Оно тоже будет, но принесет мало нового: это будет слегка улучшенное 12-ое поколение на обновленном 10-нм техпроцессе, что позволит, возможно, увеличить частоту ядер или энергоэффективность. А вот 14-ое поколение не только получит новый 7-нм техпроцесс, но и новые процессорные архитектуры для «больших» и «маленьких» ядер, что должно серьезно сказаться на производительности.И, что приятно, все три поколения будут работать на одном сокете LGA1700, то есть не придется менять материнскую плату при замене CPU. А вот процессоры 15-ого поколения, которые возможно выйдут в 2024 году, могут получить новый сокет — но, разумеется, никаких точных данных об этом нет, скорее всего, даже у самой компании Intel.