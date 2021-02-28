По данным РБК, национальная платежная система «Мир» разрешит добавлять свои карты в Apple Pay с 27 апреля. Представители платежной системы подтверждают, что выпускающие ее карты банки «смогут предоставить держателям возможность токенизировать «Мир» на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay».

Иными словами, решение использовать карты «Мир» в Apple Pay с конца апреля зависит только от банков. Например, ВТБ и Газпромбанк сообщают, что готовы предоставить клиентам такую возможность уже 27 апреля. В Промсвязьбанке «работы по подключению к сервису согласованы и идут по намеченному плану».

Также Национальная платежная система напомнила, что карты «Мир» уже можно использовать в сервисах Samsung Pay и Mir Pay. Глава правления Национального платежного совета Алма Обаева считает, что добавление поддержки Apple Pay увеличит количество держателей карт «Мир». На данный момент в России есть порядка 20-25 миллионов iPhone, которые поддерживают платежную систему Apple, и большая часть их пользователей активно используют такую функцию.


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В Apple Pay появятся карты «Мир» В Apple Pay появятся карты «Мир»

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