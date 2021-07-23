Компания Microsoft готовит к выпуску новую операционную систему Windows 11, но параллельно с ней продолжает развивать Windows 10. Этой осенью выйдет крупное обновление Windows 10, в котором будет не так много нововведений, одно из них — обеспечение возможности остаться на этой операционной системе при невозможности установить более новую и дальнейше получение патчей безопасности.
Также известно, что Microsoft собирается добавить в Windows 10 поддержку DirectStorage — технологии, которая изначально позиционировалась в качестве эксклюзива для консолей Xbox актуального поколения (Series X и Series S), а также Windows 11. Игры, созданные на основе DirectStorage SDK, должны работать быстрее за счёт более оптимизированного использования возможностей SSD с интерфейсом PCIe 4.0 на тех компьютерах, на которых установлены такие накопители.
Если же вы намерены обновиться до Windows 11, то знайте — переход на новую операционную будет бесплатным для обладателей лицензионной версии Windows 10. Ключ активации автоматически подхватится в процессе обновления, покупать его не придётся.
Лучшие предложения от Keysbuff:
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: 1034,55 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: 932,28 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro (2 PCs Global): 2006,98 руб. (1003,49 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 LTSC Global: 1034,55 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2016 Pro Plus Global: 2289,3 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office Home and Student 2019 Global: 3104,88 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: 1912,87 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus (5PCs Global): 7904,32 руб. (1580,86 руб. для каждого ПК) (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: 3700,89 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Office Home And Business 2019 For Mac Global: 6210,40 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Office Home And Business 2016 For Mac Global: 5018,39 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Project Pro 2019 Global: 2651,29 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Visio Pro 2019 Global: 2602,99 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Пожизненная лицензия Windows Server 19 Standard Global: 1222,75 руб.
Пожизненная лицензия Windows Server 16 Standard Global: 988,75 руб.
Процесс покупки ключей на Keysbuff очень простой: нужно зарегистрироваться на сайте, зайти на страницу нужного вам товара, добавить ключ в корзину, применить промокод, предоставляющий скидку (при его наличии), и оплатить покупку любым из возможных способов (например, через PayPal или банковской картой). Спустя несколько минут ключ будет отправлен вам в личный кабинет на сайте и по электронной почте. Используйте его для активации продукта. Например, в случае с Windows это можно сделать в «Параметрах».
Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:
Поторопитесь приобрести лицензионные ключи по столь привлекательным ценам. Распродажа проводится до тех пор, пока ключи имеются в наличии, а их количество строго ограничено.
Обладатели лицензионного ключа для Windows 10 смогут обновиться до Windows 11 бесплатно. Сайт Keysbuff относительно новый, но уже успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Он продаёт подлинные лицензионные ключи для популярного софта и предоставляет своим клиентам всеобъемлющую поддержку. Если у вас возникнут вопросы до или после покупки ключей, вы можете обратиться в поддержку Keysbuff в чате на сайте или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных дней.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru