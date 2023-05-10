Мошенники прикрыли своё слабое место с помощью нейросети. Теперь попробуй распознай!



Мошенники, орудующие в рунете, нашли способ избавиться от главного «маркера», по которому их можно было распознать. Об этом пишет Lenta.ru.



Согласно источнику, детали раскрыл российский специалист по кибербезопасности Павел Коростелев. Он рассказал, что с появлением продвинутого чат-бота ChatGPT у мошенников появилась возможность усовершенствовать свои схемы. Эксперт считает, что главным недостатком фишинговых текстов была их безграмотность: далеко не каждый мошенник мог правильно и красиво составить фразы, поэтому на данном этапе поддельный сайт можно было распознать.



Но не теперь. В последнее время разводилы стали использовать ChatGPT для генерирования текста, который потом используется на фишинговых сайтах и в рассылках. Как известно, чат-бот строит предложения очень грамотно и умеет применять разные стили, поэтому теперь отличить мошеннические тексты от оригинальных, написанных крупными компаниями, будет фактически невозможно.



Чтобы обезопасить себя от мошенников, эксперт дает простой, но действенный совет: не переходить по ссылкам, полученным из непроверенных источников.