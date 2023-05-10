ФБР вышло на русских хакеров. У них был очень изощрённый вирус
Александр Кузнецов —
Фото: Unsplash
Министерство юстиции США сообщило о том, что Федеральное бюро расследований завершило операцию по выявлению вируса Snake, которым были заражены компьютерные системы нескольких стран. Этот вирус, как указывает Минюст, использовался 16-м центром ФСБ РФ для кибершпионажа.
Специалисты ФБР обезвредили вирус Snake с помощью разработанного ими инструмента Pegasus. Жизненно важные компоненты компьютерной сети ФБР теперь защищены более надёжно.
Минюст пишет, что вирус Snake использовался хакерской группировкой Turla для кражи из компьютерных стран НАТО чувствительных документов. Атаке якобы подвергались правоохранительные органы, спецслужбы, журналисты и «другие объекты интересов Российской Федерации». Вредоносный инструмент был построен таким образом, что файлы передавались через связку из нескольких компьютеров, что затрудняло выявление утечки. В Snake также был встроен кейлоггер — утилита, которая перехватывает нажатия на клавиатурные клавиши, что позволяет красть логины, пароли и переписку. Эти данные использовались для входа в системы, к которым был доступ у пользователей скомпрометированных компьютеров.
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