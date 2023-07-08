Хакеры взломали телеграм-канал Артемия Лебедева и вымогают криптовалюту у подписчиков

Фархад
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Важнейшая новость прошедшей недели: Telegram-канал популярного дизайнера Артемия Лебедева взломали. Злоумышленники выкатили пост от имени Тёмы, где просят подписчиков скинуться на криптокошелёк.

Киберпреступники надеются собрать $550 000. Всем донатерам они предлагают отписаться в редакцию Лебедева, приложив скриншот перевода и реквизиты для обратной отправки. В посте также указано, что все участники этого аттракциона неслыханной щедрости в течение нескольких дней получат назад свои деньги, а также 15% в качестве кэшбека за «оказание помощи в срочном порядке». Разумеется, никто никаких денег не получит.

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Сам Артемий пока не отреагировал ни в одной из соцсетей. Скорее всего, поддержка Telegram вернёт доступ к каналу законному владельцу в кратчайшие сроки.

UPD: Пост с выпрашиванием крипты уже удалён. Возможно, техподдержка платформы стёрла публикацию из-за жалоб пользователей.
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Комментарии

+829
hate_u
В каком месте статьи мошенники что-то «вымогают» ? Хоть в словаре посмотрите смысл слова.
2 часа назад в 14:52
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