YouTube выводит просмотр роликов на новый уровень с помощью нейросети



Компания Google будет использовать нейросеть для получения фидбэка от зрителей после просмотра ролика. Об этом пишет WCCF Tech.



Согласно источнику, речь идет о новом эксперименте YouTube. Видеохостинг запускает специально обученную нейросеть, которая будет опрашивать зрителей обучающих видеороликов с помощью викторин. Вопросы будут генерироваться ИИ самостоятельно в зависимости от контекста ролика.



Цель нововведения — выяснить, был ли обучающий ролик вам полезен, узнали ли вы что-то новое или научились ли тому, ради чего смотрели видео. Впоследствии YouTube будет использовать накопленную статистику, но для чего конкретно — пока загадка. Скорее всего, платформа рассчитывает в перспективе повысить качество образовательного контента. Вот как фичу объясняет сама компания:





«Чтобы людям было проще узнавать об интересующих их темах, мы экспериментируем с викторинами, созданными искусственным интеллектом, в ленте «Главная» мобильного приложения YouTube. Если вы являетесь зрителем эксперимента, вы можете увидеть, как эти викторины, созданные искусственным интеллектом, начнут появляться на главной странице вашего приложения. Викторины проверят ваше понимание предмета, затронутого в видео, которое вы недавно смотрели».



Некоторые пользователи уже получают викторины на главной странице YouTube. Функция экспериментальная, а значит в ближайшее время с ней столкнутся лишь отдельные люди, которых выберет сам YouTube.