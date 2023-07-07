Центробанк раскрыл три ключевых факта о цифровом рубле. То что вы слышали — неправда

Олег

Фото: Depositphotos

Фото: Depositphotos

Центробанк РФ развеял три мифа о цифровом рубле, которые уже успели появиться среди россиян. Подробности опубликовала Gazeta.ru.

Ранее мы рассказывали, что в массовое пользование цифровой рубль планируется запустить к 2025 году, а до этого времени валюта останется в ограниченном статусе пилотного проекта. Теперь же ЦБ РФ решил прокомментировать популярные мифы о цифровом рубле, чтобы граждане всё понимали правильно.

  1. Цифровые рубли якобы заменят наличность, бумажные деньги выведут из оборота. Это неправда — никакого «цифрового концлагеря» не планируется. Цифровой рубль будет ходить вместе с бумажным и безналичным и будет равен им по стоимости и платежной способности.
  2. Пенсии, зарплаты бюджетникам и пособия якобы будут выплачивать только цифровыми рублями. Это неправда. В перспективе гражданам могут начислять пенсии, зарплаты и иные выплаты в цифровых рублях, но это произойдет только по их желанию. Власти сохранят для россиян возможность выбрать наиболее удобную форму валюты.
  3. Государство якобы будет следить за всеми операциями с цифровым рублем. В организации тотальной слежки за гражданами со стороны государства нет никакой необходимости — так прокомментировал этот миф представитель Центробанка. При этом он добавил, что «В случае выявления финансовых аномалий или подозрительных трансакций – кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг».

В заключение ЦБ РФ подтвердил: «объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях не будет превышать того, что уже установлен». 

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Источник:
Газета.ру
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Комментарии

tellurian
+4897
tellurian
Как раз для этого всего и вводят в том числе
Вчера в 19:58
#
+309
Monder
1. Да, постепенно.
2. Да, постепенно.
3. Он создаётся для отслеживания движения денег. Один запрос и онлайн видна вся история. То есть да, будет.
2 часа назад в 21:09
#
+4254
Gabriel Monder
Если вы не поняли то следить и отслеживать будут бюджетные деньги их движение,
А жизнь обычных граждан нахрен никому не сдалась, хоть об стену убейтесь , но вы с вашими тремя копейками никому не нужны.

«У кого нет миллиарда, тот пусть идет в ж***!»
Сергей Полонский.
час назад в 22:42
#
+7
AID_001655.becfa1abc1354b6da3cca6c04da42fc6.0924 Gabriel
очень смешно конечно, но далеко от жизни в стране. ты конечно не в курсе об аресте банковских счетов от приставов, в том числе незаконные кресты и списания по ошибке приставов
час назад в 22:51
#
YABLOKOFON
+199
YABLOKOFON Gabriel
Дааа будут они следить, бюджетные деньги и так дойдут куда надо, и кому надо, а вот вам бан карты за подозрительный перевод или попытку не платить налоги или ещё чего хз)))
час назад в 22:59
#
+240
Fantomas99
есть ещё один не упомянутый выше исторический миф, что государство тебя всегда обманет
час назад в 22:38
#
+7
AID_001655.becfa1abc1354b6da3cca6c04da42fc6.0924 Fantomas99
Это факт, подтвержденный историческими данными. Пенсионный возраст не повысят, мобилизация не планируется, пенсионные деньги (накопительную часть) уже который год государство у граждан заморозило (ворует каждый год)
час назад в 22:49
#
YABLOKOFON
+199
YABLOKOFON Fantomas99
В любой стране государство будет врать и обманывать при разных обстоятельствах, любые фильмы посмотрите они будут врать чтобы держать все под своим контролем катаклизм, атака инопланетная, война и т.д. и т.п., судя по кину они будут врать до тех пор пока элиты не эвакуируются, но чаще в кино они не долго держится люди пронюхивают что к чему
час назад в 23:06
#
+107
londi
Ну перед всеми абзацами нужно поставить ПОКА 😂
44 минуты назад
#