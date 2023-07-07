Центробанк раскрыл три ключевых факта о цифровом рубле. То что вы слышали — неправда

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Центробанк РФ развеял три мифа о цифровом рубле, которые уже успели появиться среди россиян. Подробности опубликовала Gazeta.ru.
Ранее мы рассказывали, что в массовое пользование цифровой рубль планируется запустить к 2025 году, а до этого времени валюта останется в ограниченном статусе пилотного проекта. Теперь же ЦБ РФ решил прокомментировать популярные мифы о цифровом рубле, чтобы граждане всё понимали правильно.
В заключение ЦБ РФ подтвердил: «объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях не будет превышать того, что уже установлен».
Центробанк РФ развеял три мифа о цифровом рубле, которые уже успели появиться среди россиян. Подробности опубликовала Gazeta.ru.
Ранее мы рассказывали, что в массовое пользование цифровой рубль планируется запустить к 2025 году, а до этого времени валюта останется в ограниченном статусе пилотного проекта. Теперь же ЦБ РФ решил прокомментировать популярные мифы о цифровом рубле, чтобы граждане всё понимали правильно.
- Цифровые рубли якобы заменят наличность, бумажные деньги выведут из оборота. Это неправда — никакого «цифрового концлагеря» не планируется. Цифровой рубль будет ходить вместе с бумажным и безналичным и будет равен им по стоимости и платежной способности.
- Пенсии, зарплаты бюджетникам и пособия якобы будут выплачивать только цифровыми рублями. Это неправда. В перспективе гражданам могут начислять пенсии, зарплаты и иные выплаты в цифровых рублях, но это произойдет только по их желанию. Власти сохранят для россиян возможность выбрать наиболее удобную форму валюты.
- Государство якобы будет следить за всеми операциями с цифровым рублем. В организации тотальной слежки за гражданами со стороны государства нет никакой необходимости — так прокомментировал этот миф представитель Центробанка. При этом он добавил, что «В случае выявления финансовых аномалий или подозрительных трансакций – кредитные организации обязаны сообщать в Росфинмониторинг».
В заключение ЦБ РФ подтвердил: «объем информации, собираемой о гражданах при их платежах или переводах в цифровых рублях не будет превышать того, что уже установлен».