Хитрые пользователи лишись доступа к облаку OneDrive

Компания Microsoft решила навести порядок с пользователями её облачного хранилища OneDrive. В скором времени она будет замораживать нелицензированные учётные записи, а при разморозке потребуется вносить абонентскую плату.
Речь идёт о корпоративных пользователях сервиса OneDrive Business. Впрочем, среди них довольно много и обычных пользователей, которые приобрели место в «корпорации» через AliExpress, Ebay и другие площадки. Обычно такая услуга стоит дёшево — от одного доллара, причём продавцы обещают за эти деньги вечную подписку на облако с очень большим лимитом (например, 5 ТБ).
В Microsoft считают нелицензированными такие учётные записи, у которых истёк срок действия (то есть компания-подписчик вовремя не оплатила продление) или которые не подключены к подписке Microsoft 365. Заморозка аккаунта позволит временно сохранить данные в OneDrive, а для возобновления доступа к файлам потребуется платить от 50 центов за гигабайт в месяц. Разморозить аккаунты можно будет с апреля 2025 года.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым