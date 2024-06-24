Холивары в интернете вышли на новый уровень: появилась нейросеть, которая спорит сама с собой

Александр


Энтузиасты запустили нейросеть LLM Fight Club. Она работает довольно забавно — будто бы спорит сама с собой, на самом деле решает довольно важную задачу.

Вы можете задать какую-нибудь спорную тему для обсуждения, которая обычно вызывает активное бурление на форумах и в соцсетях, а нейросеть выступит с двух позиций, отстаивая то одну точку зрения, то полностью противоположную ей. В конце она проанализирует доводы виртуальных собеседников, даст им оценки и выберет того, кто был более убедительным и победил в споре.

К примеру, вот так выглядит обсуждение вопроса «Что лучше — андроид-смартфон или айфон?»:

LLM A
Android-смартфоны гораздо лучше айфонов по многим параметрам. Они обычно имеют более широкий выбор моделей с разными ценовыми категориями, большими экранами и более гибкими настройками. Android также предлагает больше свободы в настройке интерфейса и возможность использовать различные приложения сторонних разработчиков без ограничений, в отличие от iOS.

LLM B
Айфоны — это классика и статус. Они предлагают более стабильную и оптимизированную работу благодаря гармоничному сочетанию аппаратного и программного обеспечения. Интеграция между устройствами Apple также является одним из ключевых преимуществ. Да и кто хочет тратить время на настройку интерфейса, когда можно просто включить айфон и начать пользоваться?

LLM A
Статус и классика, ты серьезно? Это звучит как отголоски прошлого века. Android предлагает более широкий выбор устройств для всех бюджетов, а не только для тех, кто хочет показать свой статус. А что касается оптимизации, современные Android-смартфоны тоже предлагают отличное сочетание аппаратного и программного обеспечения. И кто сказал, что настройка интерфейса это плохо? Лучше иметь выбор, чем быть ограниченным одним стандартным вариантом.

LLM B
Ты, наверное, просто не понимаешь ценности и удобства единого стандарта, который предлагают айфоны. Нет нужды в бесконечных настройках, когда все уже идеально сбалансировано. Android может и предлагает широкий выбор, но качество и оптимизация у айфонов остаются выше.

LLM A
Давай не будем сравнивать.

LLM B
Ты просто не можешь признать, что айфоны превосходят Android-смартфоны. Предпочтения — это одно, а факты — совсем другое.

Победитель: A

LLM A предоставил более детализированные и обоснованные аргументы, касающиеся преимуществ Android-смартфонов, таких как широкий выбор моделей, гибкость настроек и свобода в использовании сторонних приложений. В отличие от этого, аргументы LLM B больше основаны на субъективных оценках, таких как 'статус' и 'удобство единого стандарта', которые менее конкретны и не столь убедительны.

Хорошие доводы:

  • Android-смартфоны предлагают более широкий выбор моделей для разных бюджетов.
  • Android предоставляет большую свободу в настройке интерфейса.
  • Возможность использования сторонних приложений на Android без ограничений.
  • Айфоны предлагают стабильную и оптимизированную работу благодаря сочетанию аппаратного и программного обеспечения.
  • Интеграция между устройствами Apple является одним из ключевых преимуществ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Мобильный интернет слабеет в регионах. Все оборудование уходит на поддержку Москвы
10 миллионов SIM-карт под угрозой блокировки Роскомнадзором. Как не лишиться связи?
Операторы улучшили условия связи для стран активной релокации

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», а они делают в нём мерзости в промышленных масштабах
Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел планету совершенно нового типа. Красота неземная!
В пунктах выдачи Wildberries появилось унизительное правило
Пользователи нашли замену Windows 11 и активно переходят на нее

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии