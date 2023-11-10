Мобильный интернет слабеет в регионах. Все оборудование уходит на поддержку Москвы

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Главная причина — попытка операторов выжить в условиях жесткой конкуренции. Компании улучшают качество интренет-соединения в столице за счет регионов, которые получают оборудование по остаточному принципу. Об этом сообщают «Известия».По данным источника скорость интернета в российских регионах сократилась с 20 Мбит/с до 18,7 Мбит/с, в то время как в Москве выросла на 20%, достигнув 63,2 Мбит/с. В столице скорость растет быстрее — это основной рынок для крупнейших операторов и все силы на его развитие и укрепление брошены туда. Также качество улучшается за счет перераспределения частот.В снижении скорости в регионах винят дефицит оборудования и постоянный рост мобильного интернет-трафика. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го нагрузка выросла на 16%.Постепенно нарастающее проблемы с оборудованием и скоростью мобильного интернета могло бы решить импортозамещение базовых станций, но говорить, что на рынке скоро появятся отечественные технологии для полного покрытия потребностей операторов, пока рано.