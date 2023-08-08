10 миллионов SIM-карт под угрозой блокировки Роскомнадзором. Как не лишиться связи?

«При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ».

Роскомнадзор и операторы связи раскрыли более точную статистику о количестве серых SIM-карт. Если до конца лета владельцы симок не подтвердят свою личность, связь на них будет заблокированаОб этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные операторов связи. Из 216,7 млн абонентов нарушения выявлены у 4,4% — это около 9,5 млн абонентов.Операторы обязаны получить актуальные персональные данные об абонентах с января по август 2023 года. Роскомнадзор уточняет, что SIM-карты неизвестных абонентов придётся заблокировать к концу лета. В ведомстве сообщили:Ведущие российские операторы уже приступили к оповещению абонентов о необходимости пройти сверку данных. Сделать это можно в салонах связи, на сайте или в приложении оператора с привязкой к «Госуслугам». У абонента получившего подобное оповещение есть 15 дней на подтверждение своих данных.