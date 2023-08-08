10 миллионов SIM-карт под угрозой блокировки Роскомнадзором. Как не лишиться связи?

Артем
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Роскомнадзор и операторы связи раскрыли более точную статистику о количестве серых SIM-карт. Если до конца лета владельцы симок не подтвердят свою личность, связь на них будет заблокирована

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные операторов связи. Из 216,7 млн абонентов нарушения выявлены у 4,4% — это около 9,5 млн абонентов. 

Операторы обязаны получить актуальные персональные данные об абонентах с января по август 2023 года. Роскомнадзор уточняет, что SIM-карты неизвестных абонентов  придётся заблокировать к концу лета. В ведомстве сообщили:

«При выявлении подобных активных SIM-карт операторам будет грозить привлечение к ответственности по ст. 13.29 КоАП РФ». 

Ведущие российские операторы уже приступили к оповещению абонентов о необходимости пройти сверку данных. Сделать это можно в салонах связи, на сайте или в приложении оператора с привязкой к «Госуслугам». У абонента получившего подобное оповещение есть 15 дней на подтверждение своих данных.
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

kardigan
+3126
kardigan
Если симка не зарегистрирована на тебя, можно заблокировать. Исключение это дети. Все остальные блочте нах.. задобали уже эти мудлоны с типа сбера, полиции м т. П пид.. которая уже просто достала.
2 часа назад в 15:13
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tellurian
+4902
tellurian kardigan
Увы, не так все просто.
Левые симки часто оформляют на левые паспорта и могут из подтвердить. В другой новости писали про это.
час назад в 16:52
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