В скором времени Telegram запустит монетизацию и начнёт приносить выручку как своим разработчикам так и создателям контента, в том числе за счёт показа рекламы. Павел Дуров рассказал, какой будет эта реклама, и чего не стоит опасаться пользователям.
По словам Дурова, рекламы не будет в личных и групповых чатах, поэтому те, кто использует Telegram исключительно в качестве мессенджера, а не соцсети или информационного источника, вообще не столкнётся с рекламными объявлениями.
Разработчики Telegram планируют встраивать рекламу только в крупные каналы, ориентированные на информирование большого количества пользователей. Пользователи, перешедшие в Telegram с других подобных площадок, не заметят увеличения рекламы.
Дуров пообещал, что пользовательские данные не будут использоваться для таргетирования рекламы. Алгоритмы не будут сканировать переписку пользователя, но реклама всё равно сможет подстраиваться под его интересы — она будет контекстуальной и связанной с тематикой каналов, на которые он подписан.
Многие каналы уже публикуют рекламу, но Telegram хочет навести порядок на этом рынке и предоставить рекламодателям и владельцам каналов площадку для заключения сделок без риска. В будущем, помимо размещения рекламы, владельцы телеграм-каналов смогут зарабатывать на сборе пожертвований и оформлении платных подписок на контент.
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