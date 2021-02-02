





Когда Boston Dynamics впервые представила миру прототип своего робота Spot в 2016 году, он запомнился наличием шарнирной руки, которая исчезла после официального запуска продаж в прошлом году. Спустя семь месяцев компания наконец-то показала манипулятор в действии, он может помочь со стиркой, разведением животных и утилизацией отходов.В конце 2019 года небольшое количество компаний, которые предложили интересные варианты использования, получили в свое распоряжение нескольких роботов. Это было частью эксперимента по наблюдению за тем, как Spot будет работать за пределами лабораторий и испытательных центров Boston Dynamics. Позднее, в июне 2020 года, устройство стало доступно для приобретения, а его стоимость составила 74 500 долларов.Boston Dynamics теперь под крылом у Hyundai Motor Group, а 2021 год компания решила начать с анонса нескольких обновлений для Spot. Одно из самых интересных — Spot Arm, механизированная рука, привлекшая внимание всего мира. С помощью этого манипулятора робот теперь сможет взаимодействовать с окружающим миром. Руку можно использовать для захвата, подъема, переноски, размещения и даже перетаскивания различных предметов. Например, такое решение может применяться для вращения вентилей или перемещения рычагов в небезопасных для посещения людей местах. С помощью Spot Arm робопёс может проникать в труднодоступные места, поскольку теперь открыть дверь не составит для него труда.Компания опубликовала подробный видеоролик с демонстрацией возможностей Spot Arm. На видео робот собирает бельё с пола, выкапывает ямы и сажает деревья, а также с помощью большого куска мела рисует логотип Boston Dynamics.Помимо этого, компания представила более дешевую и менее функциональную версию робопса, которая получила название Enterprise Spot. Новинка будет поставляться с док-станцией и возможностью автоматической подзарядки. Таким образом робот будет самостоятельно определять, что для выполнения текущей задачи уровня его заряда недостаточно и в случае необходимости отправится самостоятельно на док-станцию без какого-либо вмешательства со стороны человека. Enterprise Spot предназначается для выполнения рутинных задач в области проверки и сбора данных.